Lo que Walter Bento prefirió no contar de sus viajes a Las Vegas

Entre el año 2012 y el 2019 Walter Bento estuvo 909 días en el exterior. Cómo pagó esos viajes -muchos de ellos junto a otros integrantes de su familia- es algo que investiga la Justicia penal. Pero el Jury de Enjuiciamiento ha puesto el foco en un destino particular al que Bento intentó restarle importancia: Las Vegas. Por reglamento los jueces tienen prohibido frecuentar lugares de juego y el magistrado afirmó que fue a la "Ciudad del Pecado" a ver un recital de Celine Dion junto a su mujer en 2011. Lo que evitó aclarar es que, entre 2012 y 2019 visitó otros 96 días ese mismo destino, y se alojó -salvo en un par de oportunidades- en el mítico hotel Caesar´s Palace.

"Se me atribuye haber tenido actitudes contrarias al decoro por haber visitado la ciudad de Las Vegas. Se llegó a predicar que se conoce como 'la ciudad del pecado' dejándonos a las puertas de un conflicto diplomático. Tres fotografías en Las Vegas. No puedo creer tener que explicar esto acá sentado. Fotos del año 2011", minimizó el juez esta semana al declarar ante el Jury de Enjuiciamiento.

Pero al igual que con otros hechos que lo comprometen, Bento presentó un recorte de la realidad ante los integrantes del juicio político y sólo se refirió a ese viaje puntual en el que se sacaron las fotos. "En una de las fotos aparezco yo en Las Vegas al lado de un cartel que promocionaba un concierto de Celine Dion. En la segunda foto junto a una limusina en el aeropuerto y en la tercera foto en el interior de la misma. En la puerta del aeropuerto estaba la limusina del Caesar´s Palace y me saqué una foto. Todos los que me conocen saben que no tomo alcohol. Si habían botellas no sé ni las marcas porque no tomo nada. Vivo en Mendoza y no tomo vino", remarcó y desafió al abogado acusador, Miguel Piedecasas, a que le muestre una foto suya en la sala de juego.

Bento en uno de sus viajes.

Más allá de que no cierra la descripción que hizo el juez, por ejemplo en lo que refiere a las fotos en la limusina que según él era la misma pero está usando distintos zapatos y vestimenta en las imágenes, Bento no dijo que después de ese viaje pasó al menos dos semanas por año en "la ciudad del pecado".

Las fotos de las que habló Bento.

En 2012 pasó 6 días junto a su esposa en el hotel Caesar´s Palace. En 2013 viajó tres veces a Las Vegas junto a su esposa, pasando un total de 19 días en ese mismo hotel. En el año 2014 Walter Bento se hospedó 6 días con su hijo Nahuel en ese mismo lugar y meses después, entre el 4 y el 12 de octubre volvió en compañía de su esposa otros 8 días más.

A Bento el destino le gustaba tanto que en 2015 también regresó. Primero en el mes de mayo junto a su esposa por 8 días y luego junto a toda su familia entre el 24 y el 31 de agosto. Un total de 15 días, siempre en el mismo hotel. En 2016, Walter Bento se tomó dos semanas junto a su esposa en ese mismo destino. Fue entre el 3 y el 17 de mayo y se hospedaron, una vez más, en el Caesar's Palace Hotel.

Recién en 2018 Bento volvió a viajar a la "ciudad del pecado" y se hospedó en otro hotel. Fueron 10 días en el mes de febrero y junto a su esposa se alojaron en el Wynn Hotel. En 2019 el matrimonio hospedó otros 12 días en ese mismo hotel en el mes de marzo y 6 días más en noviembre. En total, Bento pasó 96 días en Las Vegas en un lapso de seis años.

El magistrado se defendió de las acusaciones asegurando que fue a Las Vegas a ver un recital de Celine Dion junto a su esposa y que no hay fotos que lo muestren jugando en el casino, algo que está claramente prohibido para un funcionario judicial. El reglamento que regula la conducta de los magistrados especifica en su artículo 8 que los magistrados deben tener una conducta irreprochable y no practicar juegos por dinero "ni frecuentar lugares destinados a ellos".

"Era una humorada esa foto. En Mendoza no hay limusinas y allí vale 100 dólares alquilarla. La podría haber alquilado pero no lo hice. También me sacaría una foto en una Ferrari y no la alquilaría. Pero se habla de Las Vegas como la ciudad del casino y del juego. No hay ninguna foto mia jugando en un Casino. Muchos fueron a Mendoza y se alojaron en Hoteles Casino…¿deberían estar sentados acá?", esgrimió Walter Bento molesto por la forma en la que esas fotos fueron obtenidas de un teléfono viejo que tenía su mujer.

A Bento lo acusan de haber incurrido en conductas contrarias a las esperadas en un juez federal de la nación. No sólo por sus viajes a Las Vegas sino también por no inhibirse a la hora resolver en una causa de evasión que involucraba a un amigo, haber mentido en sus declaraciones juradas de bienes, haber entorpecido la causa judicial que lo tenía como imputado, negarse a entregar su teléfono celular y pasaporte, anotarse en un concurso de cargo pese a estar procesado y solicitar un crédito Procrear de primera vivienda para la compra de un departamento en Palmares.

El 9 de octubre comenzarían los alegatos y si cinco de los siete integrantes del Jury entienden que debe ser destituido, podría ir preso porque perdería los fueros que aún conserva. Paralelamente, se lo acusa de ser el líder de una asociación ilícita que habría cobrado coimas a cambio de beneficios procesales en la justicia.