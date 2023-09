Walter Bento respondió preguntas incómodas pero con algunas omisiones

En el marco de la segunda jornada del juicio político que podría derivar en la destitución del juez federal Walter Bento, el magistrado aceptó responder preguntas y se defendió de las acusaciones en su contra. Justificó haber accedido a un crédito Procrear, dijo que no entregó su teléfono a la Justicia porque tenía mensajes personales y aseguró que es descabellado que lo critiquen por ir a un hotel casino de Las Vegas. "En Mendoza hay hoteles casino en los que se han alojado integrantes del Consejo de la Magistratura", retrucó. Sin embargo, hubo algunos puntos en donde omitió detalles importantes.

Entre los hechos por los cuales lo acusan de desorden de conducta como magistrado aparece no haberse inhibido en una causa que involucraba a un amigo personal Roberto Omar Massi. "Se me imputa que no me excusé en la causa de Massi. El código habla de amistad íntima, trato frecuente. Algo que no tuve. Se hace y se conforma la imputación por dos mensajes de WhatsApp que teníamos en desuso. Mensajes del año 2008 y del año 2011 pero no había amistad íntima con Massi", esgrimió y justificó haber dictado la falta de mérito en la causa por evasión simple. Si bien Bento se refirió a los mensajes entre su esposa y la mujer de Roberto Massi, no mencionó que durante años su hijo Luciano le facturó servicios a empresas de la familia Massi. A pesar de que era un joven estudiante de derecho, como monotributista facturaba servicios agrícolas a compañías de esa familia.

Así consta en la imputación contra Luciano Bento en la causa penal que lo tiene procesado por lavado de activos. "Teniendo en cuenta que Luciano Bento al momento de extender dichas facturas tenía entre 19 y 20 años y estudiaba la carrera de derecho, no se advierte que tuviera la formación requerida para afrontar dichas tareas", remarca la acusación que se leyó ante el Tribunal Oral Federal N°2 hace algunas semanas y en las que se reveló que el hijo menor de Walter Bento le facturó a la empresa Sociedad Los Hermanos SRL que tiene el mismo domicilio que Massi Carlos e hijos SRL, y que también a Zukmar SA le facturó servicios por "control de operaciones de bodega" y la empresa tiene como autoridades a Jorge Massi y Ernesto Daniel Massi. Otra factura se extiende a REJ S.A en concepto de "trámites administrativos para bodega". Esa compañía fue constituida por el propio Roberto Massi junto a Jorge Massi y Ernesto Daniel Massi, sus hermanos.

A Bento se lo acusa de no haberse apartado en una causa que involucraba a Roberto Massi a pesar del vínculo que existía con su familia.

Bento justificó el crédito Procrear

Otra de las acusaciones contra Walter Bento por conducta indebida tiene que ver con el acceso a un crédito de vivienda única del Banco Nación (Procrear) que utilizó para comprar un departamento en Villa Palmares. El magistrado afirmó que nunca dijo que ese préstamo era para vivienda única y que el Banco Nación le firmó una excepción porque era el único timpo de créditos disponibles.

"Yo necesitaba un préstamo hipotecario y me dirigí al Banco Nación. Yo no pedí un préstamo para vivienda única, el dinero era para adquisición. Como el único tipo de crédito que tenían era para vivienda única, sacaron una resolución otorgando una excepción para que accediera", esgrimió y aportó documentos en los que deja constancia que siempre dijo que iba a usar el dinero para comprar un departamento y que el Banco Nación le concedió una excepción. Al respecto, el abogado acusador, Miguel Piedecasas, le marcó que la escritura que firmó decía claramente que era un préstamo para "vivienda única familiar". "El préstamo fue concedido para adquirir el departamento. Pero la escritura es parte del cliché de las escrituras que tenía el Banco Nación. La mía era una excepción como muchas, seguramente", argumentó.

Otro error de escribanía

Con el mismo argumento descartó las acusaciones en su contra por no haber declarado, a la hora de vender un inmueble, que era persona políticamente expuesta.

"Se hizo mención a que en una escritura no manifesté ser persona políticamente expuesta. Un inmueble que vendimos el 8 de abril de 2021 a una persona que hacía 8 años quería adquirirlo. Estaba alquilando en el departamento de al lado. No podía vender un duplex que tenía y quería entregar un departamento más chico y plata. Cuando vendió el duplex hicimos la operación. La escribana nos pidió ir al domicilio de la señora porque era mayor. Accedimos, la escribana llevó la escritura, mi señora vendía y yo prestaba asentimiento conyugal. Firmamos, recibimos el dinero y nos fuimos. A raíz de esta causa supimos que decía que no era una persona políticamente expuesta. La escribana enmendó el error. Lo rectificó diciendo que el error fue de ellas porque no reparó en lo que ya tiene como estándar en sus escrituras", narró.

Días antes había presentado notas ante el registro de la propiedad para saber si existía una investigación en su contra. La hipótesis de los acusadores es que Bento se enteró que lo iban a imputar y el 8 de abril vendió el inmueble, un mes antes de ser imputado y de que -un tiempo más tarde- lo embargaran. "Dijeron que yo elucubrando que iba a ser embargado intenté insolventarme patrimonialmente. Falso. El dinero está en mi declaración de bienes del 2021, 2022 y el dinero sigue estando. Hubiese vendido todo, pero no vendí nada. Vendí solo ese departamento el 8 de abril", se defendió. "Firmé y lo único que controlamos ese 8 de abril a la mañana, en horario laboral que era cuando podía la escribana, fue a los datos personales, número de documento y fechas", manifestó explicando por qué rubricó el documento que afirmaba que no era una persona políticamente expuesta.

El concurso de cargo

Bento también intentó despejar dudas sobre su decisión de anotarse a un concurso para ser vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. En ese punto, reconoció que sabía que no estaba habilitado para concursar pero igual se inscribió porque no coincide con la limitación que dispone el artículo 17 del reglamento que impide concursar a personas procesadas. Pero también dio a entender que se anotó para luego pedir resarcimiento por el daño que le ha provocado la causa que instruyó el fiscal Dante Vega.

"Se me atribuye haber violado normas al anotarme en un cargo de vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Efectivamente me inscribí. Se me acusa de contravenir el reglamento por estar procesado. No hay una norma que prohíba la inscripción de un procesado. Lo que se dice es que a los procesados se los excluye y es lo que pasó en mi caso. No pude presentarme a rendir", narró.

"Que digan que pretendí engañar a los miembros del Consejo es subestimar al Consejo de la Magistratura. Al concurso me inscribí porque mi vocación es la magistratura y demostrarle a mis hijos que se puede. Con exigencia se logra la excelencia. Mis padres no eran profesionales. Me inscribí conociendo perfectamente el artículo 17 del reglamento que decía que no pueden inscribirse los procesados. Pero me inscribí porque el día de mañana esta causa que no me dejó rendir me va a dar la chance de reclamar el daño espiritual que esto me ha hecho a mi y a mi familia. Me inscribí porque es a mi entender inconstitucional ese artículo. Porque van contra el principio de inocencia", agregó el magistrado.

Su visita a Las Vegas

Otro cuestionamiento que se le hace a Bento tiene que ver con sus viajes al exterior y principalmente con un destino en particular: Las Vegas. "También se me atribuye en uno de los hechos que no forman parte de la causa haber tenido actitudes contrarias al decoro por haber visitado la ciudad de Las Vegas. Se llegó a predicar que se conoce como "la ciudad del pecado" dejándonos a las puertas de un conflicto diplomático. Tres fotografías en Las Vegas. No puedo creer tener que explicar esto acá sentado", manifestó y dijo que las fotos son del año 2011 y que ha ido muchas veces a Las Vegas pero no al casino.

"Se habla de Las Vegas como la ciudad del casino y del juego. No hay ninguna foto mia jugando en un Casino. Muchos fueron a Mendoza y se alojaron en Hoteles Casino…deberían estar sentados acá. No voy al casino. Con este criterio de no tener prudencia y creer que ir al César Palace es incumplir reglamentos porque hay casino. hay gente del Consejo de la Magistratura que fue a Mendoza a hoteles con casino. ¿También tendrían que estar acá sentados por mal desempeño?", aseveró.

Entorpecimiento en la investigación

Bento fue interpelado respecto a su negativa a entregar el teléfono celular cuando se lo requirió y admitió que no lo hizo para que no se viole su intimidad. "Acá hay una confusión a la que se quiere llevar. Pareciera que yo tengo obligaciones y no derechos. Desde el 28 de enero del 2021 con quien me representaba intentamos ingresar al expediente para colaborar. Ofrecer prueba. Ofrecí que se abrieran todos los secretos porque no tenía nada que ocultar. El día del allanamiento me solicitaron mi teléfono personal. Me pedían el teléfono en el que tengo conversaciones familiares, fotos familiares, muchísimas conversaciones con colegas de Buenos Aires vinculada a cuestiones electorales, dudas. El día anterior había sido imputado. Imagínese, señor Piedecasas, si de un teléfono en desuso sacaron tres fotos para atribuirme faltas al decoro… ¿entonces qué hubiera pasado si entregaba mi teléfono personal? Los derechos y garantías constitucionales me asisten desde el primer momento", aseveró.

En el mismo sentido justificó no haber entregado su pasaporte asegurando que lo tenía su abogado y dijo que el cartel que dejó en su caja de seguridad con un mensaje para el juez Puigdéngolas "era un pedido de clemencia para que leyera los escritos que había presentado". "La caja de seguridad que estaba vacía y siempre estuvo vacía. Si tiene alguna constancia de que había algo, demuéstrelo", remarcó.