Miguel Pichetto puso una condición para sumar a Javier Milei

De cara a las elecciones presidenciales del 2023, Miguel Ángel Pichetto fue consultado sobre el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei. Del ex compañero de fórmula de Mauricio Macri no descartó sumarlo a Juntos el próximo año siempre y cuando haya un acuerdo interno de todos los partidos de la coalición opositora.

"Expresa visiones y alguna identidad que logró en la campaña, pero Juntos por el Cambio tiene que trabajar para crecer y sumar, inclusive, electorado joven que era nuestro. Si se puede sumar, o no, lo definirá la coalición con la representación de todas las fuerzas, si es que él tiene voluntad", fue el análisis de Pichetto en relación a Javier Milei.

El ex jefe de bloque de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado también aseguró hoy que las medidas que la Argentina necesita son las "contrarias" a las que aplica el Gobierno nacional y señaló que es "fundamental restablecer" los valores de la seguridad y la justicia. "Las medidas que la argentina requiere es precisamente todo lo contrario a lo que está haciendo este Gobierno. No es un modelo de centroizquierda o con un modelo socialdemócrata", dijo Pichetto y afirmó que se trata de "un esquema de libertades".

En diálogo con Pablo Rossi, en Radio Rivadavia, el auditor general de la Nación resaltó la importancia de "armar un plan económico con reglas de mercado" y volvió a cargar contra el funcionamiento estatal: "El otro tema que hay que derrotar es la idea de que el Estado puede seguir dando planes todo el tiempo. Esta visión del igualitarismo tonto, casi de estas ideas estúpidas, que permiten violar la libertad y la propiedad privada".

"Acá hay problemas que son fondo. Todos los sectores tienen que hacer un esfuerzo para restablecer criterios de racionalidad para poder funcionar como comunidad organizada. Hay que restablecer las fuerzas armadas. Tenemos la Patagonia que está vacía, donde tenemos un sector pseudo mapuche que toma tierras por la fuerza", continuó el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri.

Sobre la posible candidatura de Mauricio Macri, Pichetto marcó que lo ve con "plenas atribuciones" para que el ex mandatario decida por sí mismo sobre su destino y finalizó: "No es bueno estar opinando sobre lo que él puede, o no, ser. Tiene legitimidades. Fue el dueño del proyecto, el ex presidente. Mauricio Macri puede ser candidato o un gran decisor".