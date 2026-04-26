El oficialismo misionero inició el camino al 2027 "con el objetivo de fortalecer la defensa de los intereses provinciales frente al escenario nacional"

El oficialismo provincial misionero, bajo el nombre Encuentro Misionero, comenzó su camino hacia las elecciones provinciales y nacionales del 2027.

El viernes a la noche en la denominada “Casa del Militante” en Posadas congregó a militantes, adherentes e independientes que se dieron cita para escuchar a los dirigentes y posibles candidatos a distintos cargos electivos provinciales “Es poder empezar a transformar nuevamente el camino de nuestra provincia”, destacó el presidente de la legislatura provincial Sebastián Macías.

En Misiones, el oficialismo provincial, a excepción de una oportunidad, siempre desdobló las elecciones.

Entre otros estuvieron presentes además del mencionado legislador provincial, el vicegobernador Lucas Romero Spienlli. El ex gobernador y actual diputado nacional Oscar Herrera Ahuad y el intendente de Posadas Leonardo Stelatto.

En la oportunidad Encuentro Misionero definió lineamientos políticos y económicos de cara a 2027.

Durante la jornada, se planteó la necesidad de consolidar un espacio amplio que represente distintas miradas políticas y sociales, con el objetivo de fortalecer la defensa de los intereses provinciales frente al escenario nacional.

En ese marco, el diputado provincial Macias definió el sentido del nuevo frente político: “Encuentro es esto justamente, es la conjunción, la unión, la amplitud, es poder volver a revivir todo este gran camino de militancia y de trabajo”.

“Acá es la idea del pueblo, es la idea de la comunidad, es poder empezar a transformar nuevamente el camino de nuestra provincia”, sostuvo.

Agregó que el eje está puesto en mantener un contacto directo con la ciudadanía y proyectar el crecimiento de Misiones.

Reducir la presión impositiva

Macias señaló que la principal preocupación es “la situación económica. El contexto nacional impacta de manera directa en las familias y que el rol de la Legislatura será clave para generar respuestas. En ese sentido, consideró que “muchas soluciones surgen desde los propios vecinos y que el desafío del Estado es hacerlas viables y concretarlas”.

Señaló que la intención es reducir la presión impositiva y generar condiciones que favorezcan el desarrollo económico local. En particular, estos avances se ven en un escenario donde las asimetrías con países vecinos y las políticas nacionales afectan a las economías regionales.

El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad resaltó el lanzamiento de Encuentro Misionero como una nueva etapa política. Subrayó la necesidad de una agenda centrada en la gente y cuestionó el modelo económico nacional.

“Cerca de la gente”

El diputado nacional y ex gobernador Oscar Herrera Ahuad definió al espacio político como una evolución que “cambia el paradigma de la política argentina y de la provincia”.

Señaló que el contexto económico actual exige respuestas concretas y una política más cercana a la gente.

Herrera Ahuad remarcó que la propuesta no implica solo una renovación nominal, sino un cambio profundo en la forma de hacer política. “Este desafío no es simplemente un cambio de nombre, sino también un cambio de paradigma en el devenir de la política en la Argentina y en nuestra provincia”, afirmó.

En ese sentido, vinculó el concepto del espacio con la necesidad de reconstruir vínculos. “La cultura del encuentro es lo que hoy nos falta como sociedad y también a la política. Hace falta encontrarse con la sociedad y con uno mismo”, sostuvo, en línea con la idea impulsada por el extinto papa Francisco.

El legislador también destacó que el objetivo central del espacio es ampliar la participación. Explicó que no se trata solo de convocar dirigentes, sino de generar ámbitos donde la ciudadanía tenga un rol activo. “La agenda la genera la gente y nosotros debemos seguir esa agenda, que es la que marca el camino”.

Cuando el bienestar no llega a la persona y a la familia, el modelo económico fracasa

Al referirse al contexto económico, fue crítico del rumbo nacional y marcó diferencias con el modelo provincial. “Es un contexto muy complicado, donde no alcanza absolutamente nada. Cuando el bienestar no llega a la persona y a la familia, el modelo económico fracasa”,

Además, cuestionó la concentración de los beneficios en sectores específicos. Señaló que, si el crecimiento no impacta en áreas como la salud, la educación o la cultura, es necesario replantear el esquema. “Puede quedarse en las grandes empresas o en la ruleta financiera, pero si no llega a los barrios, no sirve”.

En contraposición, defendió el modelo misionero como una herramienta para equilibrar esas desigualdades. “Hay una diferencia clara entre un modelo provincialista que busca llegar a todos y un modelo nacional concentrador”, afirmó.

“Defender Misiones”

Remarcó el rol de los representantes misioneros en el Congreso. “El objetivo es defender los intereses de la provincia y exigir lo que corresponde”

“No venimos a pedir, venimos a demandar lo que le corresponde a Misiones”, concluyó.

“Escuchar a la gente”

Destacó la importancia de escuchar a la gente y sostener el trabajo territorial en toda la provincia.

El intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, valoró el espacio de unidad “Es un momento muy lindo, donde se llama al encuentro, se brinda a todos y donde todos tenemos que sumarnos para trabajar como lo hacemos todos los días por cada uno de los misioneros”.

Stelatto puso en relieve la continuidad del proyecto político provincial y la convocatoria a fortalecer el trabajo en territorio. En ese sentido, destacó la importancia de no postergar las acciones y comenzar desde ahora a dar respuestas a las demandas sociales.

“Hay que seguir trabajando, hay que seguir apostando a todo lo que la gente nos transmite”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de mantener una escucha activa, especialmente en temas sensibles como la seguridad”.

“Son tiempos muy difíciles, donde la economía no la está pasando bien y donde se resienten muchas producciones”, advirtió.

Finalmente, el intendente reiteró su compromiso con la gestión y con el acompañamiento a los vecinos, destacando que el camino es el trabajo constante y cercano a la gente. “La gente nos necesita ahora”, concluyó.