Diego Santilli: “El kirchnerismo se termina el año que viene”

Argentina atraviesa uno de sus procesos de crisis económica y social más complicados de la historia reciente. Diego Santilli, quien avanza con su candidatura en la provincia de Buenos Aires, analizó en diálogo con MDZ las chances de salida hacia el 2023; como cruzar la insostenible pesadumbre que azota a los argentinos y la dura interna que debe solucionar Juntos por el Cambio. Veamos.

P: Semana complicada, vida complicada para el país, y la sensación es que el ánimo de los argentinos, tanto el de los que no votaron a este Gobierno como muchos que sí lo votaron, parece hoy irrecuperable. ¿Cómo se inicia un proceso electoral como el que tenemos por delante en estas condiciones?

Diego Santilli: Lo primero que te quiero decir es que no recuerdo un momento de tanta angustia, de tanta desazón, de resignación y bronca como el de ahora. Estos años han sido muy difíciles desde el punto de vista de la pandemia, desde el punto de vista de los problemas económicos graves que la Argentina arrastra por décadas agravados, una monumental ausencia de Gobierno, pero no solo por la falta de gestión, sino por no ponerse al lado del otro, no entender lo que le pasa al otro, no entender los problemas que tiene cada uno, no entender la inflación que llegó al 100%. Mira la agenda que tienen: Consejo de la Magistratura, Corte Suprema, etc.



P. En medio de esta crisis, ¿qué diálogo puede haber? ¿Ustedes tienen consultas con alguien en el Gobierno, hay algún teléfono rojo que aun funcione? ¿Hablan de algún plan?

D.S: No, pero te digo algo: está el dólar soja, el dólar Qatar, falta el dólar figurita, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Es el plan parche donde le piden al campo en una ecuación peligrosa, complicada. Le dicen al que venda la cosecha a $200, o sea, el Banco Central compra a $200 y vende a $140. Esa es la quiebra del Banco Central que la pagan los vecinos con la inflación, los ciudadanos con más emisión. Entonces digo es un plan parche, no hay un plan de verdad, serio.



P: En el 2017 todos creíamos que el kirchnerismo se había terminado. En el 2019 un sábado a la mañana vemos un videíto de Cristina y regresaron al Gobierno. ¿Vos crees que el kirchnerismo tiene vida política el año que viene, tiene alguna chance? Digo porque de eso depende la posición que tenga que tomar Juntos por el Cambio en la campaña.

D.S: Para mí hay que reunimos. El kirchnerismo se termina el el año que viene. Clara y contundentemente se termina.







P: ¿Cómo ves ese proceso?

D.S.: De 30 millones de argentinos sólo 12 millones tienen trabajo formal. El dato de empleo del Indec que se conoció la semana pasada habla de un incremento del empleo pero acompañado de una precarización gigantesca, es decir lo que crece es la changa. 18 millones están en la informalidad. Cuando yo te decía que el año que viene se termina el kirchnerismo es por estas tres cosas estructurales: no hay educación, no hay salud, no hay oportunidades laborales por sobre las cuales vos construir una familia. La inseguridad está destrozando familias y familias en la provincia de Buenos Aires y en Argentina. Educar es darle libertad al ciudadano, trabajo es darle libertad al ciudadano y seguridad es ser libre poder elegir dónde vivir y de qué manera salir. Han roto todos los puentes.



P: ¿En que tenés puesta la cabeza hoy?

D.S.: Construir y trabajar, eso está en mi cabeza. Está puesta en prepararme para gobernar y prepararme para transformar la provincia. Haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. El año que viene los candidatos que haya competiremos en una primaria y definiremos.



P: La gente cree que ustedes se están matando a trompadas; no digo que lo estén haciendo, pero digo la gente cree que ustedes se están matando a trompadas y que de alguna manera pierden la idea de que electorado está expectante. Que les dice “contame la solución, contame qué vas a hacer, pero contamelo ahora, porque no te puedo aguantar al año que viene”…

D.S.: Esa desesperación la veo en cada uno de los recorridos. Sabés lo que me dice la gente en San Justo, el otro día en Ramos que terminé o en Moreno, "no se peleen". Y yo les digo, ¿me escucharon alguna vez en algún programa hablar mal de algún competidor dentro de una primaria?, jamás. Porque la cabeza está puesta en ganarle al kirchnerismo.



P: Ves una elección con los gobernadores del PJ, abandonando a Alberto, una elección separada

No lo se. Si veo que hay gobernadores muy incómodos. Es un Gobierno que no tiene un plan económico, que avasalló las instituciones. Definitivamente necesitás un cambio cultural. Salir de un momento triste en nuestra sociedad, oscuro. Si vos creés que en vez de aprender hay que adoctrinar, en vez de trabajar hay que tener un plan; el derecho es del delincuente y no de la víctima, eso está mal. Es un cambio cultural. Todos repudiamos el intento de magnicidio, absolutamente lo repudiamos, no es tolerable ningún hecho de violencia. Es inaceptable, no sé cómo declararlos a estos, "los copitos", irresponsables, irracionales, energúmenos y deben terminar presos. Terminemos esa discusión y para ser claros, ahora vamos para otro lado. La agenda del bonaerense en la agenda del argentino, la agenda de los ciudadanos es la inflación que te está destrozando las jubilaciones que son de subsistencia, ni siquiera es subsistencia, la mala atención en el PAMI, la atención en el IOMA. La clave está ahí. No si el alegato de un fiscal o si el alegato de la defensa, o la condena o no condena, el problema está en otro lado. Hay 5.000 laburantes que están parados en tres plantas de generación de neumáticos en Argentina, Ya son 5.000 empleados que no tienen laburo y eso se multiplica por, 50, 100, 200. No entienden estos señores que parar la importación es parar el crecimiento de un país. Presionan empresas y les han corrido las reglas de juego. Esto es lo que el Gobierno no ve y sigue sin mirar hace tres años.

