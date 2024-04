A lo Maradona: la polémica frase de Pablo Moyano para referirse al Fondo Monetario Internacional

El secretario adjunto de Camioneros e integrante del triunvirato de la CGT, Pablo Moyano, afirmó que la paritaria del gremio que lidera "rompió el techo" que impuso el Fondo Monetario Internacional y lanzó una dura frase contra el Gobierno y los medios de comunicación.

"Salieron todos los medios a decir: 'Moyano cedió ante el Gobierno'. La tienen recontra adentro. Los camioneros cobraron el 45% en dos cuotas, 25% en marzo y 20% en abril, y el 2% en tres ramas como es correo, logística y expresos y mudanzas", sostuvo el gremialista.

Sobre este tema, dijo que fue un "aumento importante", porque "rompió el techo que había puesto el FMI, que era del 9% al 12%".

En tanto, Pablo Moyano aseguró que fue invitado y participará de la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, en Quilmes, donde reaparecerá la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Siempre está la expectativa del análisis político y económico que va a decir. Nadie puede cuestionar la capacidad de oratoria que tiene y el análisis que ha hecho de los 5 meses de este gobierno", señaló el sindicalista sobre el discurso que dará Cristina Fernández de Kirchner este sábado.

El dirigente camionero rechazó además la reforma laboral que se está debatiendo en el parlamento en el marco del tratamiento de la Ley Bases.

"No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones, sino que se la tienen que pagar ellos mismos, limitar el derecho a huelga, ampliar los periodos de prueba. Eso no es negociable", enfatizó.

"Es una reforma laboral regresiva y represiva si llevas adelante una medida de fuerza", destacó.