El particular análisis Miguel Ángel Pichetto sobre un posible encuentro entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner

El ex senador Miguel Ángel Pichetto sorprendió al afirmar que no ve imposible un diálogo entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner en el corto plazo. Sostuvo que "hay un escenario que puede abrir un camino de violencia" y en ese sentido consideró que "los dos están frente a una responsabilidad".

"Tiene que haber una agenda, de cinco puntos, con un diálogo laico. Y tienen que ordenar sus filas internas en el kirchnerismo”, afirmó el referente de Juntos por el Cambio en una nota con LN+.

Para argumentar que es factible un eventual encuentro, el ex candidato a vicepresidente recordó: “Se juntaron Mujica y Sanguinetti en Uruguay para hacer un libro, dos visiones contrapuestas lo hacen de manera amigable. Moncloa en España no hubiese sido posible si Carrillo no se sentaba en la mesa con la derecha fusiladora de la guerra civil”, añadió.

Sin embargo, a pesar de sus dichos, aclaró: “Esto no lo hablé con Macri, me hago cargo de lo que digo”, consigna Noticias Argentinas.

En otro tramo de la entrevista, Pichetto lanzó munición pesada hacia los mapuches y a ciertos “curas” que se oponen en la actividad minera. “Hay minas de oro en Río Negro. Mendoza también tiene problemas con el PBI. Del otro lado de la cordillera exportan miles de millones de dólares. En Mendoza cuando tuvieron la posibilidad de hacer minería hicieron una marchita y dieron marcha atrás. En Chubut quemaron la casa de Gobierno. Error del gobernador, yo hubiera echado más nafta y hubiera metido presos a todos”, analizó.

El modelo de producción de la Argentina, dijo Pichetto, debería estar en la mesa de diálogo entre los principales dirigentes. “Hay curas que dicen que la propiedad es un derecho secundario”, cuestionó.

Respecto a la situación del país y los últimos acontecimientos, el dirigente confesó que lo ve “complejizándose”. En referencia al ataque a la vicepresidenta, aunque dijo que “nadie puede desconocer la gravedad del hecho”, planteó: “Creo que quedan algunos interrogantes, ¿quién se hubiera beneficiado si la bala hubiera salido? ¿Los que creen en el sistema? ¿Los que plantean que el año que viene la Argentina tiene que ir a elecciones? Claramente no. Parecen actores marginales los que aparecen en la superficie. El problema argentino es que no se rasta más allá”.

También hizo alusión al ataque contra la oficina de la vicepresidenta en el Senado de la Nación y cuestionó que todavía no hay conclusiones de la investigación oficial. “Ese fue un ataque premeditado. Incluso le tiraron una bomba de pintura para indicar el piso donde tenían que tirar las piedras. Fue un grupo con logística y organización que se desprendió de una columna que estaba frente a la plaza. Es muy interesante este tema y acá vemos las falencias del sistema judicial”, insistió Pichetto.