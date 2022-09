La PyME como formadora de oficios

Tenemos la capacidad y voluntad de formar personas para el trabajo que luego puedan seguirse desarrollándose y creciendo en distintos ámbitos de la economía productiva. Estamos presentes a lo largo y ancho de Argentina, capacidad de formar en diversidad de oficios y de estar más cerca e insertar laboralmente a personas con distintos niveles de formación y capacidades.

En HR Strategy desde hace 12 años formamos, en su mayoría, jóvenes mujeres en el Oficio de la Liquidación de Sueldos, esto les ha permitido luego, ocupar diversos roles en otras empresas, hacer carrera en grandes multinacionales o desarrollar sus propios

emprendimientos, y porque no, cambiar su realidad. A nuestra PyME le da el orgullo de ser Escuela, como aquellas Academias de Oficio que muchas personas conocimos y nos permitió tener una formación que luego nos dio las herramientas para desarrollarnos. Pero no es factible cumplir este rol sin el apoyo concreto para invertir en tecnología, procesos, en fidelizar a aquellas personas que luego serán formadoras, y sumar a nuestros equipos a quienes quieran aprender.

Estamos presentes a lo largo y ancho de Argentina, capacidad de formar en diversidad de oficios

Para todo esto desde Movimiento Nacional Pyme MONAPY proponemos una Ley Federal PyME que incentive y acompañe el esfuerzo de esas empresas que desde su rol forman parte de un Ecosistema que provee formación y oportunidades. Nuestra ley propone redistribuir el monto que hoy se destina a contribuciones patronales para poder llegar a más cantidad de personas, y aumentar nuestra capacidad productiva, generando más puestos de trabajo y más formación, con especial foco en aquellas personas que hoy no se encuentran insertas en el mercado formal de trabajo.

Claramente que la PyME ocupe este rol no la aleja de su crecimiento económico, de generar mayores dividendos para sus accionistas, si no que viene a cerrar un círculo y mostrar un propósito, que sin que haya sido visible, venimos cumpliendo hace años. La inserción laboral es la única manera que Argentina tiene de salir de la pobreza, porque un buen trabajo formal motiva a estudiar, a aspirar a mejores oportunidades, a tener libertad de poder elegir, y brinda la posibilidad de seguir soñando. Existen a nivel mundial infinita cantidad de pruebas donde se demuestra que si los recursos son bien direccionados hacia acciones concretas de largo plazo, la rueda comienza a girar. Y una vez que la ruede comience a funcionar no la para nadie.

* Edith Pecci CEO HR Strategy y Evolution Simple Payroll

Miembro MONAPY Movimiento Nacional Pyme