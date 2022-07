El orgullo de pertenecer

Y un día, entre tanta desazón por la reciente pandemia y cuarentena aplicada en nuestra Argentina, me llegó una invitación para sumarme al Movimiento Nacional Pyme. “¿Y eso qué es?", pregunté. "Sumate", me contestaron del otro lado. "Sos empresario pyme así que te va a gustar". Como emprendedor de toda la vida y aún entusiasta para seguir creando, me sumé. Recuerdo que fue un 4 de octubre de 2020 en plena pandemia.

Conversaciones por la aplicación Zoom. Y la pregunta de nuevo: "¿Qué es eso?". Por momentos, el aprender se hace al andar y como emprendedores que somos, no dudé en construir conocimiento. La empatía me dibujaba una sonrisa. Surgían muchísimos temas en común como sueldos, nomina, cheques, bancos, IIBB, F931, moratoria, proveedores, insumos, etc. Por fin encontraba un lugar que acariciaba nuestra alma emprendedora. Y allá fui, allá fuimos (y ahí estás vos leyendo estas humildes líneas).

Somos muchos los que hoy estamos encabezados por Alejandro Bestani, presidente del Movimiento Nacional Pyme. Con convicción fuimos a sumarnos, a hablar, algunos con facilidad, otros más tranquilamente, pero firmes. Y así comenzó la construcción. Nos íbamos sumando, se iban acercando, nos íbamos entendiendo y la voz se corría.

Elaboramos un anteproyecto de ley que fuimos presentando a todo el arco político: legisladores, políticos, cámaras, sindicalistas, grupos sociales y más. De a poco y con una hermosa sinergia fuimos creciendo. Alejandro Bestani fue acompañado por un grupo increíble, distribuido a lo largo y ancho del país, un verdadero concepto federal. Consideramos que el Movimiento Nacional Pyme ha devuelto la esperanza, ya que en el término de un año puede generar más de dos millones de puestos de trabajo.

Es necesario que como país volvamos a creer y sentir que podemos marcar una diferencia para nuestra realidad y la de la nueva Argentina que tiene que venir. En eso creemos desde el Movimiento Nacional Pyme.

*Gustavo Falchi es referente de la Mesa Federal MONAPY San Luis.