Hostal Malvinas, historia en el corazón de Ushuaia

El hostal Malvinas fue construido en el año 1978 por una familia pionera en la época de la explosión demográfica de Ushuaia debido a la ley 19.640 de promoción industrial y desde ese momento mantuvo sus puertas abiertas. Fue en el 2018, año crítico para las pymes argentinas, cuando surgió la posibilidad de hacernos cargos del hostal. Con mi marido veníamos del rubro inmobiliario y, aunque teníamos experiencia en dar servicio, fue un enorme desafío ya que ninguno de los dos sabíamos de turismo más que la experiencia de ser viajeros y disfrutar de la hospitalidad de otros anfitriones.

Así fue como pusimos en valor el Hostal Malvinas, y con un gran equipo de trabajo, mucho más formado que nosotros, nos

iniciamos en esta hermosa actividad que no deja de sorprendernos día a día en un lugar soñado en cada estación del año.

Dos años después de asumir la responsabilidad de este emprendimiento, en marzo de 2020 y con el hostal lleno de turismo internacional que tuvo que salir de la isla, tuvimos que cerrar nuestras puertas. ¡Fue desolador! Nueve meses jamás pensados donde pusimos a prueba nuestra capacidad de resiliencia ya que veníamos de una buena temporada de verano que nos permitió sobrevivir unos meses para luego sufrir como la mayoría de los comercios, el pedir asistencia tanto a bancos como al Estado, con mil trabas y muchas exigencias.

Contar con un grupo de trabajo super comprometido en nuestras dos empresas fue vital para no bajar los brazos. En esta época tan dura me encontré con una publicación del Movimiento Nacional Pyme y me di cuenta de que otros en distintos puntos del país la estaban peleando igual, que no dormían planificando como iban a pagar los sueldos, los impuestos, las cargas sociales; por eso no dude en sumarme. Era esperanzador escucharlos a pesar del momento en que estábamos viviendo: curiosamente todos estos empresarios pyme tenían planes para cuando pudiéramos abrir nuevamente nuestras puertas.

Nadia Rúa y su esposo en la puerta del Hostal Malvinas

Es importante aclarar que en la isla se vive muy diferente que en el resto del país, quizás porque somos pocos o porque estamos lejos de los grandes centros urbanos y es difícil la conectividad sobre todo en inverno y la mayoría tenemos nuestros afectos en el continente y el desarraigo nos hace fuertes. Esta combinación de factores hace que forjemos a través de los años un temple duro y resistente. Hoy con todas estas experiencias a cuenta y a pesar de la situación por la que estamos atravesando en el país, aún apostamos y estamos próximos a inaugurar un Apart y como nosotros, la ciudad sigue apostando al desarrollo y crecimiento, porque al fin de cuentas, los emprenderos, comerciantes y empresarios de todo el país siempre apostamos a más.

Nadia Rúa referente Monapy Ushuaia