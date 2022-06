Las pymes y el "Stock de Proyectos Reprimidos"

El universo pyme cubre toda la Argentina, de norte a sur y de este a oeste. Está en los lugares más recónditos y en los confines de la patria. Y allí donde está, es la columna vertebral de la economía. En ese lugar, sea provincia, ciudad o pueblo, genera por lo menos el 70% del empleo y casi toda la riqueza.

Ese universo es el del comercio, los talleres, restaurantes, mayoristas o transportistas. El de las microempresas, empresas medianas, industrias, textiles, metalúrgicas o alimenticias más o menos artesanales, pero con empleados. Es este universo (el que va desde heladerías hasta productores de miel o cualquiera de las miles de actividades laborales o comerciales) el que reclama una ley integral pyme.

Es ese sector de la economía, que no son gigantescas empresas, ni monopolios, ni formadores de precios, el que exige condiciones económicas que les permitan proyectar un futuro y no solamente sobrevivir. No tener que estar juntando agónicamente y entre lágrimas las monedas para pagar los pasajes al exilio de sus hijos, que se van a buscar aquello para lo que nuestros abuelos vinieron aquí.

El universo pyme es la columna vertebral de la economía.

Paradójicamente, estos empresarios, tremendos luchadores en las dificultades infinitas e inexplicables en un país tan rico, son los que a pesar de todo mantienen al país andando, a pesar de que no puedan mantener a sus hijos en el país. ¡Y es tan poco lo que piden para revertir cinco décadas de decadencia y desazón! Solamente piden una ley que sin generar costos fiscales resuelva:

La presión impositiva asfixiante e inútil de un estado (incluye a todos los gobiernos de los últimos cincuenta años) voraz, estúpido y ausente de todo logro estable e importante.

Un sistema contractual caro, injustificado y que ya ha dado en las dos últimas décadas suficientes pruebas de ser absolutamente ineficiente para incluir enormes porciones de la sociedad en el empleo formal.

Un sistema financiero y crediticio, público y privado, tan inútil como el estado para generar crecimiento; sin objetivos de desarrollo ni prioridades, enfocado en financiar a tasas asesinas el consumo personal o al mismo estado que lo apaña.

Pero lo más importante aquí es explicar por qué con esa ley integral pyme se generarían por lo menos dos millones de empleos en un año, como lo ha demostrado una investigación científica y muy rigurosa llevada a cabo por Fundación Observatorio Pyme (FOP). ¿Cuál es la razón por la cual con diferentes condiciones de trabajo se resuelve el problema socio económico más acuciante que es la falta de empleo? Y aquí volvemos al principio de esta nota, a los cientos de miles de pymes agonizando desparramadas por todo el país y un secreto a voces, que este Movimiento Nacional Pyme (MONAPY) viene relevando hace dos años y ha dado en llamar el "S.P.R."

Hemos llegado a la conclusión de que los empresarios pymes tienen cada uno, en promedio, de cinco a siete proyectos en carpeta esperando las condiciones adecuadas para concretarlos. Entonces, el S.P.R. es el "Stock de Proyectos Reprimidos". Es decir, una medida real del potencial de crecimiento de la economía pyme. Es un relevamiento inédito que permite proyectar el crecimiento potencial de empresas y empleo y de posible nivel de actividad y recaudación.

O sea, son todos los proyectos que debido a condiciones inútiles, anacrónicas e injustas han quedado reprimidos, sin poder plasmarse. El empresario tiene en su cabeza todos los detalles del mismo, la máquina que necesita, el proveedor, la sucursal que busca, el cliente futuro aquí o en el exterior y los empleados que necesita. Pero no lo puede hacer, por las condiciones suicidas de nuestro país. Este "Stock de Proyectos Reprimidos" también es la medida del fracaso argentino. Todo, los proyectos, el futuro de los hijos, el empleo y la bendita clase media, todo, ha quedado reprimido.

*Alejandro Bestani es Presidente del Movimiento Nacional Pyme.