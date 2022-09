Mauricio Macri no descartó ser candidato pero sepultó el gradualismo

Mauricio Macri no descartó ser candidato presidencial el próximo año. El fundador del PRO fue consultado sobre si desea competir nuevamente por la Presidencia en 2023, y se limitó a responder: "Estoy muy contento ahora, ayudando, en mi casa, en libertad. Y no estoy especulando porque yo sé la relación que tengo con la gente, que me lo demuestra todos los días a donde voy".

"Hoy siento que estoy ayudando donde estoy para que haya claridad en las ideas. El quién es importante, pero el para qué es más importante todavía. No se puede volver a creer que podemos hacer un populismo light", señaló Mauricio Macri. En otra tramo de la entrevista, el ex mandatario adelantó que está por publicar un nuevo libro que se titulará "Para qué", en el que se propone reflejar sus experiencias, describir su estilo de liderazgo y plantear, como su idea para el futuro, qué hacer para "recuperar el mérito y la cultura de trabajo".

"No podemos seguir teniendo un Estado que nos asfixia y nos carga de impuestos y nos roba nuestro trabajo", resumió Macri al exponer sus propuestas para un hipotético segundo período de Cambiemos, ahora JxC, en el Gobierno. En ese punto, aseguró que hay que dejar de lado la tentación de "ser gradualistas" para evitar que haya "abusos del Estado".

"Tenemos que dejar de decir discursos progres y por eso ahora no nos vamos a callar. No hay discusión sobre si debemos ser gradualistas. La gente ya comprendió que eso no va. Basta de discursos cínicos que le han dado poder a gente ha abusado del Estado y solo se han salvado ellos", manifestó. Y añadió: "Vamos a volver al poder con experiencia y con el apoyo de la gente, porque es la gente la que entendió y ve con claridad y sensatez".

Respecto a si participaría de un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la convocatoria al diálogo político, Macri replicó que "el diálogo se basa en la verdad, pero el populismo destruye el valor de la palabra. Por eso, el diálogo se puede construir si se acepta que con estas ideas que usaron fracasa cualquiera". "Sentémonos, si realmente hacemos una autocrítica de que estas ideas populistas llevaron a la Argentina al 50% de pobreza mientras que en 1983 teníamos un 6%. Estas ideas populistas fracasaron. No van. Acá no fracasan las personas, sino las ideas", insistió, y llamó a "cambiar las ideas".