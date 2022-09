La Cámpora cruzó a Mauricio Macri por sus "chicanas"

El secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, repudió las "chicanas" del ex presidente Mauricio Macri sobre la posibilidad de un diálogo con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y afirmó que "la verdad es que duele".

El también ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense remarcó la necesidad de que se establezcan acuerdos entre oficialismo y la oposición tras el intento de magnicidio que sufrió la titular del Senado y subrayó: "Si no es frente a esto, ¿cuándo se va a dar el diálogo?". En declaraciones radiales, el funcionario de La Cámpora se quejó de que "ahora por una cuestión de especulación política, el diálogo parece no ser el camino" para Juntos por el Cambio.

"No nos pone contento. Que aparezcan chicanas del ex presidente a la hora de hablar de un tema tan sensible como es el necesario diálogo o acuerdo en función de defender la democracia la verdad es que duele", expresó el ex diputado nacional. Y añadió: "Hay una discusión muy concreta respecto a cómo se reparte el producto que genera el país. Los que no quieren asumir ese debate viven tirando bombas de humo permanentes".

Asimismo, Larroque señaló que cuando Cristina Fernández de Kirchner "oficializó su posición" respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), "hubo una escalada de violencia hacia ella que casi fue constante". "Comenzó la agresión, se reactivó la persecución y siguió con la idea de eliminarla", alertó.

En ese sentido, el referente de La Cámpora destacó que tanto la oposición como sectores concentrados de la economía "se llevaron una gran sorpresa cuando vieron una demostración de fervor y clamor popular por Cristina, la única figura política que despierta esperanza en la Argentina". Por otra parte, al ser consultado sobre su posición respecto a la posibilidad de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el funcionario bonaerense manifestó: "Tenemos que recomponer el poder adquisitivo de nuestra gente: ésa es la discusión central. Veo muy lejano el escenario electoral, aunque sé que hay compañeros discutiendo el tema".