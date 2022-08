Juan Grabois y Luis D'Elía casi se agarran a piñas en televisión

Arde la grieta piquetera en el kirchnerismo. Juan Grabois y Luis D' Elía casi se van a las manos en un estudio de televisión luego de cruzar fuertes acusaciones. La palabra que detonó el conflicto fue "traidor". "Me dijo traidor y casi salimos en los diarios", admitió D'Elía, uno de los dirigentes sociales más cercanos a Alberto Fernández.

El enfrentamiento llegó a tal grado de violencia detrás de cámaras que personal de C5N debió salir a separar a los piqueteros que habían quedado cara a cara a punto de intercambiar golpes.

"Casi salimos en todos los diarios porque nos dijimos varias cosas cara a cara. Discutimos mal", admitió D' Elía. "Me vino a increpar con que yo era un traidor. ¿Traidor de qué, pibe? Vos tenés de secretario a Pepín Simón Rodríguez, tenés 5.000 contratos con (Horacio Rodríguez) Larreta, bastardeás todas las iniciativas políticas del Frente de Todos y me venís a llamar traidor a mí. No tenés autoridad moral", fue el reclamo de D' Elia dirigido a Grabois.

En la entrevista por C5N, mostraron el tuit que Grabois publicó luego de que Sergio Massa asumiera como Ministro de Economía. "Juegan a ‘primero yo’. Y después a ‘también yo’. Y a ‘las migas para mí''. y cierran el juego. Porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo”, posteó.

"No me extraña en Grabois. Es consecuente. Le hizo lo mismo a Silvina Batakis y a Martín Guzmán. No me parece bueno", fue el contraataque del piquetero albertista ante las críticas de Grabois. "Siempre cualquier iniciativa que se construye, inmediatamente sale a sabotearla. Después de 48 horas desde que asumió Batakis, convocó a los saqueos", agregó.

Y finalmente, relacionó a Graboid con Juntos por el Cambio: "Él tiene funcionarios en este Gobierno: la Secretaría de Hábitat es de él. Tiene 5.000 contratos con Larreta, tienen un vínculo fuerte. Pero lo que a mí sí me molesta muchísimo es su amistad y sociedad con Pepín. Ese muchacho es de Larreta, no de nosotros, por eso hace estas cosas".