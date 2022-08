Interna sin tregua: Juan Grabois amenazó con irse del Frente de Todos

El Frente Patria Grande, comandado por Juan Grabois, convocará "al conjunto" de ese espacio político para "rediscutir" su pertenencia al Frente de Todos (FdT), al considerar que entre las medidas anunciadas por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, no se comprendieron iniciativas para "los sectores sociales más postergados".



"Nos vemos en la situación de convocar al conjunto de la militancia del Frente Patria Grande para rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista", explicaron desde esta agrupación a través de un comunicado.



Desde el espacio político, cuyo principal referente es el abogado y dirigente social Juan Grabois, ratificaron el reclamo por "un ingreso mínimo de subsistencia" para aquellos "compatriotas en situación de indigencia y extrema vulnerabilidad".

Pronunciamiento uD83DuDC47 pic.twitter.com/csGid6IZyh — Frente Patria Grande (@FtePatriaGrande) August 4, 2022





"Negociamos hasta el último minuto el anuncio una medida redistributiva para las mujeres y hombres de nuestro país que no tienen empleo registrado ni beneficios sociales", remarcaron.



Y agregaron que aunque en la conferencia de prensa del flamante ministro hubo "tibias referencias a los jubilados y los asalariados del sector privado", consideraron que no existió "el más mínimo anuncio para los sectores sociales más postergados".



"Hubo en cambio anuncios para otros sectores, en particular los grandes empresarios, exportadores, la mega minería, las petroleras así como la continuidad sin cambios del acuerdo antipopular suscrito con el FMI", remarcaron.