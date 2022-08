La picardía de los operarios automotrices que se oponen al acto de la CGT

La marcha de la CGT al Congreso tiene varias particularidades. La más llamativa es que no es una protesta contra el Gobierno nacional porque no puede controlar la inflación, sino que es para criticar a los empresarios por los aumentos de precios.

Otra curiosidad es la división que hay entre los trabajadores sobre el apoyo de la protesta. Un ejemplo concreto se ve en estas horas en algunas terminales automotrices que suspendieron la actividad a raíz de la convocatoria sindical.

Los casos más notorios se registran en las plantas de Ford y Volkswagen, en la localidad bonaerense de General Pacheco. En la primera automotriz, se paró la producción desde las 10 de la mañana debido a que, a partir de esa hora, del gremio del SMATA iniciaba la caravana hacia la Ciudad de Bueno Aires. En la segunda empresa se suspendieron los dos turnos de producción.

El tema es que muchos trabajadores no compartían la idea de concurrir al acto en apoyo al Gobierno nacional, pero la presión de la cúpula sindical no dio lugar para disidentes.

“No te dicen, abiertamente, que estás obligado a ir, pero nadie quiere quedar expuesto ante los delegados por si te querés quedar a trabajar. Siempre hay temor a represalias” explicó a MDZ un operario de una de estas empresas.

Sin embargo, el interés del sindicato no pasa tanto por la concurrencia a la concentración sino por mostrar una masiva adhesión a la movilización. Eso se produce con las plantas vacías. No importa después qué hace cada trabajador.

“Lo que hacemos muchos operarios es ir con el micro hasta la Capital Federal, cumplimos con lo que quiere el gremio de no quedarnos en la empresa, pero no vamos a la marcha. Cuando nos bajamos del micro, nos volvemos para nuestras casas. Yo vivo en Garín, cerca de la planta, y me vuelvo en tren con varios compañeros” agregó el operario.

En ese sentido, agregó: "Muchos no estamos de acuerdo con el acto porque no se entiende. El problema de la inflación lo tiene que solucionar el gobierno, pero la marcha es de apoyo. No es normal esto y no me quiero sumar a un acto que no comparto."

La situación se repite en la otra terminal. “Es mejor ir en el micro a la Capital que hacerte el duro de oponerte porque terminás perdiendo. Una vez que llegás, cada uno hace lo que quiere. Muchos compañeros están de acuerdo con la marcha. Otros, no y no nos quedamos. Nos volvemos por nuestra cuenta sin esperar al micro” dijo otro operario.

Para los trabajadores, el dejar la planta tiene su costo ya que, en algunos casos, les descuentan las horas no trabajadas.

“A nosotros nos pagan hasta que nos vamos a la marcha. Nos descuentan las horas de nuestro turno que coincide con la salida de la fábrica. Eso es lo que nos dijeron. Dejo de cobrar, pero prefiero eso a estar en la mira de los delegados” dijo uno de los trabajadores a MDZ.

El gremio exigió a las empresas que pagaran incluso las horas no trabajadas. Esto se habría acordado en una de las empresas. En la otra, no.

En otras terminales, como Toyota, sólo se movilizó una delegación gremial a la concentración. La planta siguió trabajando con normalidad y con personal suficiente ya que cuenta, por ahora, con más trabajadores de los que necesita porque incorporó personal para la apertura del tercer turno en los próximos meses.

El problema de esta empresa se centra en el abastecimiento de neumáticos ya que por el conflicto gremial que se está produciendo en el fabricante Pirelli no está garantizada la provisión de productos. Hay que tener en cuenta que la terminal japonesa es el principal fabricante de vehículos del país con una alta demanda de neumáticos.