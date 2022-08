En vivo: seguí minuto a minuto la marcha de la CGT

Este miércoles, se desarrolla la marcha organizada por la CGT, la CTA, otros espacios sindicales y movimientos sociales en rechazo de "los formadores de precios y la especulación".

Los manifestantes se concentrarán cerca de las 12 en la zona del Obelisco, en las intersecciones de Lima con México y con Carlos Calvo. Y en varios puntos de avenida 9 de julio, particularmente en las esquinas de avenida San Juan, Avenida de Mayo, y avenida Belgrano, para luego movilizarse hacia el Congreso Nacional.

Se montó un operativo con agentes para ordenar la circulación y dirigir los desvíos en las zonas aledañas a los lugares de concentración y marchas, según informaron desde la Secretaria de Tránsito porteño.

Minuto a minuto de la marcha

13:00. Andrés Rodríguez, secretario general de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) -organización que movilizó micros desde diversas provincias con sus afiliados puedan participar en la manifestación- enfatizó que esta marcha es para "poner un freno a la suba indiscriminada de precios y en contra de la especulación". A diferencia de otros dirigentes declaró que "la marcha no es contra nadie en particular sino un llamado de atención sobre lo que sucede en el país, en el plano particular del mundo laboral nos preocupan los índices inflacionarios”.

Manifestantes de UPCN salieron en la madrugada de diversas provincias. Al mediodía había micros estacionados a ambos lados de la calzada central de la avenida 9 de Julio

12:30. Pablo Moyano hizo su propio acto en avenida Belgrano y 9 de Julio y disparó contra el presidente en el discurso que dio a miembros de Camioneros movilizados. “Vamos a denunciar a esta manga de delincuentes que son los empresarios que remarcan los precios. Están AEA y Mercado Libre", sentenció y agregó: "Alberto, presidente, poné lo que tengas que poner para terminar con los especuladores. No podemos seguir con estos niveles de inflación. Alberto, saca ese bono y es suma fija, y mantené las paritarias libres. También con las asignaciones familiares”.

En la misma sintonía, Mario Manrique -uno de los sindicalistas que visitaron a Cristina la semana pasada- declaró que "el país está al borde de un precipicio”.

11:00. Facundo Moyano, habló en Futurock y repitió que "la movilización de hoy es en contra de los formadores de precios". Pero se distanció de su hermano al reconocer que "el Gobierno es responsable de lo que está pasando, no podemos mentirnos. Existen formadores de precios pero también existe un Estado con herramientas para controlarlos”.

10:30. A media mañana miembros de La Bancaria -que dispuso cese de actividades y atención desde las 11 de la mañana en las sucursales de CABA y GBA para que los afiliados puedan participar de la movilización convocada por la CGT- comenzaron a congregarse en torno al Obelisco, desde donde marcharan al Congreso pasado el mediodía. Sergio Palazzo -líder de la agrupación y diputado del Frente de Todos- señaló que la movilización es contra "los formadores de precios y a la especulación".

A la misma hora comenzaron a escucharse las bombas de estruendo de los manifestantes de Luz y Fuerza, que llegaron con tambores y se hicieron notar entre los primeros manifestantes.

8:30. A primeras horas de la mañana una discusión entre Camioneros y la Policía de la Ciudad dejó al descubierto el clima de tensión de la manifestación. Un centenar de miembros del gremio de Camioneros colgó en la Autopista 25 de Mayo una bandera y que fue retirada de la vía por la Policía luego de que personal de Tránsito de la Ciudad pidiera a los manifestantes que la quitaran. Más tarde los representantes de Camioneros volvieron a colgar la bandera que ellos mismos descolgaron al moverse el lugar.