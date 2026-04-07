La CGT realiza un cónclave el jueves: define una marcha a Plaza de Mayo y pide el apoyo de la Iglesia

La CGT convocó para este jueves a una reunión de su Consejo Directivo con el objetivo de debatir y consensuar el acto por el Día del Trabajador , el 1 de mayo.

La cúpula cegetista propondrá la realización de una movilización hacia la Plaza de Mayo el 30 de este mes. La iniciativa contempla la participación de la iglesia, según consignaron fuentes sindicales a MDZ . Es por esa razón que se elige esa ubicación, a metros de la Catedral Metropolitana.

En medio de su ofensiva judicial contra la reforma laboral, los dirigentes registraron un primer resultado favorable a partir del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 de los 218 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

A esa decisión se sumó posteriormente una sentencia del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, que frenó el artículo 101 de la reforma laboral, el cual declaraba a la educación como servicio esencial.

En tanto, el Gobierno apelará la decisión con el patrocinio de la Procuración del Tesoro. El Ejecutivo cree que el conflicto escalará hasta la Corte Suprema, donde creen que el máximo tribunal dictaminará a favor de Milei.

En ese contexto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), identificado como el sector gremial más combativo, convocó a un plenario de delegados para el 1 de mayo, con la expectativa de reunir a más de 1500 representantes de distintas organizaciones sindicales. “El encuentro tiene que ser el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El FreSU está integrado por gremios como ATE, la UOM, los aceiteros y los aeronáuticos, entre otros, y viene consolidando una agenda propia con un perfil más confrontativo frente al Gobierno.

En ese marco, su convocatoria introduce un nuevo elemento en la dinámica sindical, al impulsar una línea de acción que no necesariamente coincide con la estrategia de la CGT.