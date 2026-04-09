La CGT confirmó una marcha en Plaza de Mayo para el 30 de abril, con el apoyo de la Iglesia

Al término de una reunión del Consejo Directivo, la CGT confirmó que el 30 de abril realizará una marcha en Plaza de Mayo , con motivo del Día del Trabajador . Se tratará de una concentración que incluirá el apoyo de la iglesia, en un homenaje al Papa Francisco .

“Vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15, con una celebración religiosa conmemorando al Papa Francisco, con su relación al mundo del trabajo”, comunicó el referente del triunvirato, Jorge Sola, quien destacó al exsumo pontífice, a quien le destacó su “solidaridad como bandera”.

“Vamos a comentar el estado actual de los trabajadores”, subrayó el referente del gremio de seguros. Para el dirigente, “cada una de las actividades atraviesan una fuerte pérdida del poder adquisitivo”, resaltando que esta situación acentúa “el endeudamiento familiar”.

El sindicalista denunció “la pérdida constante de trabajadores”, ahondando en el “crecimiento del desempleo”. A su vez, apuntó contra la Secretaría de Trabajo al reclamar “la discusión libre en las paritarias salariales”. “Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de precios. Necesitamos que las paritarias sean homologadas y discutidas conforme a cada actividad”, reclamó.

En ese sentido, dijo que al Gobierno “le cuesta muchísimo mantener en números razonables la inflación y eso recae en la pérdida del poder adquisitivo”.

Por su parte, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), identificado como el sector gremial más combativo, convocó a un plenario de delegados para el 1 de mayo, con la expectativa de reunir a más de 1500 representantes de distintas organizaciones sindicales.

“El encuentro tiene que ser el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El FreSU está integrado por gremios como ATE, la UOM, los aceiteros y los aeronáuticos, entre otros, y viene consolidando una agenda propia con un perfil más confrontativo frente al Gobierno.