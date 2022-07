Patricia Bullrich cruzó a Di Tullio por pedir policías en las cuevas

Patricia Bullrich salió a cruzar a la kirchnerista Juliana Di Tullio por su pedido de poner policías en la puerta de las cuevas para controlar las operaciones del dólar blue. "¿La policía va a ir a agarrar a un 'arbolito'? No tiene dimensión de lo que está pasando", fue la crítica de la titular del PRO dirigida a la presidenta del interbloque de senadores de Unidad Ciudadana.

"Que la Policía Federal vaya a buscar a los criminales que ellos soltaron en pandemia y le están robando a la gente", reclamó la ex Ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Es que Di Tullio le había reclamado a Alberto Fernández por la "falta acción" y control policial en las cuevas donde se comercializa el dólar blue. "Yo quiero ver a la Policía Federal en la puerta de cada cueva", había sido su pedido y agregó: "Si todos saben dónde queda. Aunque no vendan un solo dólar, ellos ponen en la pizarra un valor y ya está. La gente tiene que entender que la angustian con una mentira".

Bullrich también apuntó contra los diputados kirchneristas que denunciaron un presunto intento de golpe de Estado detrás del aumento del dólar. "Me sorprende tanto cinismo del oficialismo que tuvo a Máximo Kirchner que no votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; a Cristina Kirchner desde hace ocho meses empujando a (Martín) Guzmán; a un presidente que va detrás de los ataques que hace la vicepresidenta contra la Corte Suprema de Justicia y que se prende en todas las maniobras en contra de la institucionalidad", sostuvo.

"Hebe de Bonafini pide que el presidente se vaya ya; Grabois dice que va a correr sangre en las calles; el Gobierno está fragmentado en miles de pedazos que no hace nada, está paralizado, destruido, que perdió toda credibilidad y poder", fue el diagnóstico de Bullrich sobre la interna del oficialismo. Y añadió: "Háganse cargo de que están haciendo mierda el país, están destruyendo la Argentina".

Y, por último, aseguró que desde Juntos por el Cambio (JxC) no harán un pedido de "juicio político al presidente de la Nación", como el que puso en marcha el diputado libertario José Luis Espert. "Nadie lo ha planteado", señaló, pero expresó: "Queremos que el Gobierno termine [su mandato] pero si no termina no es nuestra responsabilidad".