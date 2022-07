El ninguneo de Patricia Bullrich al "fantasma" de Alberto Fernández

La presidenta del PRO afirmó que el actual gobierno "es un agujero negro" y aclaró que la oposición no se sentará a acompañar en estas condiciones. “No vamos a ir a un diálogo con alguien que no se sabe quién es, no hay poder, es un fantasma", disparó.