La dura advertencia de un economista hacia el Gobierno de Alberto Fernández

Tras la dura acusación de Alberto Fernández al campo, que los acusó de que se “guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”, el economista y CEO de Carta Financiera, Miguel Boggiano, habló en MDZ Radio y defendió a los productores agropecuarios. También, le envió un duro mensaje al presidente: "debería eliminar los cepos cambiarios, sino correrá el riesgo de no terminar con su mandato presidencial".

Miguel Boggiano.

De esta manera, el economista comentó que el campo no decide liquidar sus divisas porque la brecha cambiaria es de casi el 150%.

"Es abismal y no les conviene llevar adelante la transacción. El dólar vale $338 y al productor le pagan con un dólar por debajo de los 100 pesos. Esto se da porque hay que contar las retenciones que sufre el agro que le impone el Gobierno nacional”, señaló el entrevistado.

Además, remarcó que el Ejecutivo se expropia de las ganancias de los productores y luego tiene el tiempo de criticarlos. “En cualquier país del mundo, el productor liquida al dólar que le corresponde pero en Argentina le pagan un cuarto de lo que le toca. Hoy el Gobierno estafa al campo y encima los critica", declaró el Boggiano.

El economista sostuvo que "la brecha cambiaria" que existe entre el dólar oficial y el paralelo "es producto de los cepos cambiarios que impone Alberto Fernández. “Sí el presidente quiere dólares, tiene que eliminar el cepo. Ya que es la verdadera traba para el país, porque el Gobierno implementa políticas desde la prohibición. Un ejemplo: si hay problemas de empleo, prohíbe echar gente; si hay problemas con los supermercadistas, prohíbe subir precios; y lo mismo ocurre con la compra de dólares. Nadie en el mundo funciona de esta manera”, aseveró el CEO.

De no eliminar las restricciones al consumo del dólar, Boggiano manifestó que "Alberto Fernández padecerá costos muy altos, sino cambia su manera de hacer política económica".

“Creo lo siguiente: este Gobierno debe levantar el cepo o no termina su mandato, así de contundente lo digo. Le faltan 500 días para terminar su gestión, si no levanta el cepo, la brecha cambiaria seguirá creciendo. No hay más parches que aguanten. Si el Ejecutivo abdica su poder presidencial no será por los cacerolazos, sino que lo hará porque la economía se paralizará", sentenció el economista.