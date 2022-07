El sincericidio de Luis Juez sobre el Gobierno de Mauricio Macri

El senador de Juntos por el Cambio Luis Juez cargó duramente contra el gobierno de Alberto Fernández y anticipó que en 2023 cambiará el color político en el país. Sin embargo, hizo una cruda reflexión sobre lo que está pasando que deja mal parado al expresidente Mauricio Macri. “Si esta gente está gobernando es porque lo nuestro fue muy malo”, aseveró.

Más allá de ello, afirmó que la oposición debe prepararse porque "dentro de 15 meses nos va a tocar". "Hay que llegar con programas, ideas, equipos”, esgrimió el senador cordobés.

A pesar de mostrarse convencido de que el gobierno de Alberto Fernández tiene los días contados aclaró que debe terminar su mandato.

“A mí no me van a encontrar con ninguna maniobra o una conducta de atajo de lo que la constitución establece”, esgrimió en “La mayor certidumbre que tiene el Gobierno de Alberto es que enfrente tiene una oposición responsable que no va a generar disturbios ni situaciones de tensión”, esgrimió en Radio La Red.

En este sentido, aseguró que hoy por hoy la verdadera oposición de Alberto Fernández está en el interior del Frente de Todos. “La principal y más feroz interna es la que tienen adentro del Gobierno”, aseguró.

Incluso, deslizó que la situación no se agrava porque los históricos agentes desestabilizadores están dentro del actual gobierno. “El país no se prende fuego porque el monopolio del poder lo tienen los que están gobernando", manifestó.

Pero a pesar de ello, sostuvo que el gobierno está condenado al fracaso porque "no se les cae una idea". “Si uno escucha las soluciones que tiran, te querés caer a pedazos", lamentó.