Alfredo Cornejo arremetió contra Alberto Fernández por la falta de dólares y habló de las mejoras pendientes en Mendoza

El senador nacional radical Alfredo Cornejo participó este viernes del evento de lanzamiento de la doble portada de MDZ. En diálogo con el diario, el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en el Senado arremetió contra el presidente Alberto Fernández por los problemas macroeconómicos que atraviesa el país. Asimismo, también destacó la evolución de los “servicios sustantivos” en la provincia, aunque advirtió sobre las mejoras pendientes en educación y seguridad.

Días atrás el mandatario nacional señaló que Argentina atraviesa una “crisis de crecimiento” y aseguró “tenemos un problema con los dólares porque crecemos mucho”. Al respecto el senador opositor calificó de “poco feliz” esa frase y apuntó contra la política económica del gobierno del Frente de Todos.

“En realidad, tenemos problemas de dólares por la inconsistencia macroeconómica en general que tenemos, por la brecha cambiaria, por la diferencia que hay entre el dólar paralelo y todo el conjunto de dólares que hay y el dólar oficial”, sostuvo Cornejo.

En este sentido, resaltó que el país tiene necesidad de mayores importaciones para sostener un proceso de crecimiento normal, ya que no todas las cosas se producen en el país y además, cualquier tipo de intercambio con el mundo requiere de tener dólares.

“Lo que no explica esa frase es por qué se le van tan rápido todos los dólares que entran, porque entran muchos derivados del aumento de los precios de los commodities, y en particular de los granos. Entran muchos dólares y salen tan rápido por la inconsistencia macroeconómica que el Gobierno no ha solucionado y muy por el contrario ha agravado en estos dos años y medio”, subrayó.

Por otra parte, el exgobernador mendocino hizo referencia a la coyuntura provincial y destacó los avances tras 6 años de gobierno de Cambia Mendoza. Destacó que el Gobierno provincial es competente exclusivamente en la mejora de la educación, de la seguridad, la administración de salud y de justicia, esta última compartida con el Poder Judicial.

“Esos cuatro servicios sustantivos han mejorado en Mendoza y hay mejores indicadores en todos ellos con respecto a los que teníamos hace 6 años atrás. Incluso, hay una caída en educación pero es inferior la caída en calidad a la que han tenido otras provincias. También se ha aumentado la matrícula, que es una buena señal”, manifestó Cornejo.

No obstante, resaltó que “siempre hay cosas que faltan hacer” e hizo hincapié en que “hay que mejorar la calidad educativa”. Advirtió también que “hay que mejorar la seguridad” y detalló que “se ha mejorado mucho en los delitos violentos pero se debe mejorar en el resto de los delitos”.

En este sentido, sostuvo que “al Gobierno provincial lo perjudica el Gobierno nacional” ya que este último es el que tiene los principales instrumentos de política económica y consideró que con todos ellos se generan perjuicios para Mendoza.