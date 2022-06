Alberto Fernández y Cristina Kirchner se quedaron sin soporte técnico

El kirchnerismo quedó mucho más entusiasmado con el reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la actividad que se desarrolló en Tecnópolis por el 100° aniversario de la creación de YPF y en la que ella le recordó que “tiene la lapicera para usarla”,

"La unidad del frente quedó reasegurada… Hasta que explote el próximo conflicto”, ironizó uno de los presentes en el acto en conmemoración del centenario de la creación de YPF en la que las dudas previas sobre el futuro del frente gobernante no solo no se corrigieron, sino que se profundizaron con las ausencias de Sergio Massa y Máximo Kirchner..

El backstage de la juntada, cargada de simbolismos porque hacía cien días que no se dirigían la palabra, fue menos frío del que muchos suponían. “Hubo un clima de armonía, no hubo chicanas y los pocos cruces entre ellos fueron como que no hubiera pasado nada”, dijo uno de los que estaban en primera fila.

“Cristina marcó de nuevo la cancha con lo que venía planteando, con todos sus puntos de vista sobre Techint y sobre la situación económica, y Alberto le respondió con el tema de la Unidad… No fue un diálogo, fue un... No sé como definirlo, pero se descomprimió mucho, te diría un montón”, dijo este mismo referente kirchnerista.

Según se desprende de sus palabras, “no te digo que se van a llamar todos los días, pero el diálogo se recompuso”. En este mismo sentido, un funcionario que recorre municipios y ministerio, dijo que “este es un camino que se debe recorrer”.

“Pero, lamentablemente, creo que es tarde. Nos quedamos sin candidatos y con la unidad sola ya no alcanza. Me lo dicen los intendentes y gobernadores con los que hablo. Hay desgaste y no se si alcanza con esta mesa de conducción que jamás se conformó”.

Tal cual había anticipado MDZ, ni Máximo Kirchner ni Sergio Massa estuvieron en el encuentro. Ellos son, al final de cuentas, quienes conducen todo el proceso con sus pares del jamás nacido albertismo.

“No fue una reconciliación. Fue sólo un acto para que hablaran Cristina y Alberto. Pero si Máximo no vino, es porque está todo mal. Y que Massa lo acompañara en el faltazo, cierra todo el esquema. Juegan juntos y no hay unidad. O mejor dicho. Hay unidad pero sin nosotros", dijo un albertista.

“Ahora que me lo decís, no vi a ninguno del Frente Renovador”, le dijo a MDZ otro de los presentes que supo que, al mediodía, había estado con Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, inaugurando una obra de AYSA junto con su esposa, Malena Galmarini y el ministro Gabriel Katopodis, a quien ahora lo propusieron de compañero de fórmula de Jorge Capitanich.

Fue difícil encontrar una fuente cercana al presidente de la Nación que quisiera decir cómo vivió todo este proceso. Otro de los pocos que se animó a hablar, y que estuvo presente, intuye que más allá de la foto, lo que vivió fue una “nueva sopapeada al presidente que no le va a responder” y que el faltazo de Máximo Kirchner y Sergio Massa demostró que “no cambia nada”.

Cerca del presidente de la Cámara de Diputados hubo silencio de radio, De hecho algunos de sus referentes dijeron que estaba preparado para ir hasta Tecnópolis, pero finalmente no fue. Y su comunicación oficial tampoco dijo nada al respecto ni contestó las consultas realizadas.

Mientras finalizaba el discurso de la vicepresidenta, MDZ le preguntó a un legislador que milita en La Cámpora sobre el sonoro discurso de su conductora y éste expresó con ironía que “es un nuevo aporte al debate del Frente de Todos, como lo viene haciendo desde que habló en Chaco”.