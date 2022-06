¿Pasa algo si no va Máximo al acto de hoy? La irónica pregunta que irrita en la previa

"La verdad es que sería una locura... nos están llamando a todos, nos piden que vayamos dos o tres veces... los intendentes, los diputados, los funcionarios, todos tenemos que estar. Si no va Máximo sería un desastre, pero para él también, porque no se entendería qué es lo que pretende", le confió a MDZ un dirigente, funcionario y legislador comunal que pertenece al grupo de WhatsApp de "la orga", como se autodenominan los referentes de La Cámpora.

Desde que se confirmó el acto de hoy en Tecnópolis, relacionado con los 100 años de la creación de YPF, se desplegó un gran operativo para asegurar que "no falta nadie" a lo que se supone será una nueva muestra de unidad y fortaleza del Frente de Todos, con Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner en un mismo acto y en un mismo momento.

"Por lo menos se tendrán que saludar...esperemos que ella no haga ningún gesto de los que habitualmente hace", soltó el mismo camporista que, sabe, la situación transita aún por un momento de quiebre. Hace cien días que ambos no hablan y a pesar de que el presidente fue quien más presiones y "consejos" recibió, jamás llamó para recomponer las cosas.

Fernández está enojado porque, tal cual se lo dijo a un puñado de intendentes el mes pasado en Moreno, "Ellos (por la vice y su hijo) no hicieron más que boicotear mi Gobierno... y lo último fue que tras el acuerdo con el FMI llegó la renuncia de Máximo que nos impidió relanzar el Gobierno porque tuvimos que salir a defendernos de sus ataques".

Mauricio Macri, la Justicia y los medios hegemónicos serán, nuevamente, los blancos elegidos para esconder las divisiones que sacuden al Gabinete. "No se puede armar nada si cada uno piensa en su proyecto personal y qué es lo que más le conviene para el 2023", se quejó un muy importante funcionario cercano al presidente Fernández.

En tanto, las personas que conocen los movimientos del hijo de los dos presidentes y de su referente provincial, Andrés "El Cuervo" Larroque, no saben qué hará el diputado nacional Kirchner. "No nos dijo nada", aceptan e interpretan que, efectivamente, su presencia representará un aval u otro gesto de la separación emprendida hace varios meses.

Este legislador confió, además, que estaba invitado a un programa de televisión pero que tuvo que desechar la invitación porque "no sé qué va a pasar hoy... si decía lo que todos opinamos en el espacio, lo desflecaba al presidente y a Martín Guzmán, pero ahora no sé".

"Los pibes de La Cámpora manejan YPF y son ellos los encargados de administrar la principal fuente futura de financiamiento argentino. Ni un oleoducto pueden hacer", se quejan desde las cercanías de uno de los ministros menos queridos por esa corriente interna, a los que acusan, además, de "llamar periodistas para tirarnos m....a".

En el oficialismo hay diferentes puntos de vista sobre el futuro inmediato del frente gobernante. Los más optimistas todavía no abandonaron la idea reeleccionista de Alberto Fernández y suben a Martín Guzmán entre los posibles candidatos. "Es el que más apoyo tiene de todos los sectores productivos del país. Si resuelve la inflación, pasa a ser el Cavallo (Domingo) del turco Menem (Carlos)", se entusiasman.

Un operador económico que suele realizar informes para multinacionales y también posee emprendimientos propios financieros, advirtió a una persona muy cercana a la vicepresidente que "no le sirve decir que Martín Guzmán le mintió... ¿cómo puede ser que te haya mentido una persona a la que vos no le atribuís un mérito?... Termina hablando peor de vos que de él", sostiene esta fuente que, además, agregó. "En ese nivel, no se le miente a nadie. Y si lo hizo, tuvo la habilidad de dejarlos a todos patitiesos mientras que él sigue en el cargo. Con esa gente, entonces, tenés que tener más cuidado que con otros".

En cuanto al significado del acto de hoy y la posible presencia de Máximo Kirchner, un dirigente territorial sin funciones pero que conoce a todos los espacios que confluyen en el Frente de Todos, dijo que "sería bueno que no fuera... ¿quién es para que todos estemos opinando de él?... ¿Alguien sabe donde está, que piensa o que está proponiendo para el país?" se preguntó casi harto de estas discusiones que "se llevan puesto a todo el peronismo".