Modernización: qué tan "digitales" son los municipios de Mendoza.

La consultora Opinión Mendoza presentó un informe en el cual se profundiza sobre un punto poco explorado en la provincia: la modernización real de los municipios y la aplicación de tecnología en las comunas para mejorar la experiencia de los vecinos.

Así, el relevamiento evaluó más de 50 variables agrupadas en tres ejes: experiencia de usuario (UX), posicionamiento y reputación digital (SEO y Google Maps) y transparencia activa.

Uno de los principales resultados del relevamiento expone un fenómeno cada vez más frecuente: la aparición de una burocracia digital . Aunque muchos municipios han incorporado plataformas y herramientas tecnológicas, estas no siempre logran facilitar los trámites, y en algunos casos incluso terminan complicando la experiencia del ciudadano.

El análisis técnico indica que el 60% de los municipios presenta un bajo rendimiento en dispositivos móviles, lo que dificulta el acceso desde celulares, hoy el principal medio de conexión de la población. A esto se suma una notable diferencia en los recorridos digitales: mientras que en Las Heras o Santa Rosa un vecino puede obtener un turno o realizar un pago en apenas dos clics, en Godoy Cruz o General Alvear el proceso puede extenderse hasta cinco pasos, duplicando los tiempos de gestión.

En este contexto, el caso de Santa Rosa sobresale como el más eficiente. Con un puntaje de 93 sobre 100, se ubica como el sitio más veloz de la provincia, lo que evidencia que la modernización digital no depende únicamente del tamaño o del presupuesto municipal, sino también de decisiones técnicas enfocadas en la usabilidad y la accesibilidad.

Por otro lado, el informe detectó situaciones problemáticas en municipios como Guaymallén y Ciudad de Mendoza, donde durante el relevamiento algunos servicios esenciales —como el pago de tasas o la solicitud de turnos— no estaban disponibles, lo que en la práctica neutraliza cualquier avance en digitalización.

“Tener un chatbot o un canal automatizado representa un paso adelante —como sucede en Guaymallén, Godoy Cruz e incluso General Alvear—, pero si la web que lo respalda no funciona correctamente, la experiencia termina siendo frustrante. La tecnología sin operatividad real genera más distancia que cercanía”, señala Inostroza.

Transparencia: avances en compras, deudas en información sensible

En materia de transparencia, el informe muestra un escenario mixto. Por un lado, existe un alto nivel de cumplimiento en la publicación de licitaciones: el 95% de los municipios utiliza sus portales para difundir procesos de contratación, lo que refleja una madurez administrativa en la gestión del gasto público.

Sin embargo, los déficits aparecen en áreas más sensibles. La publicación de sueldos, declaraciones juradas y presupuestos actualizados sigue siendo limitada o inexistente en muchos municipios. En este contexto, Rivadavia se posiciona como el único caso que alcanza un estándar completo de transparencia, con información salarial y presupuestaria actualizada a 2026.

“La transparencia no es la existencia de un documento, sino su accesibilidad y actualización. Publicar datos desactualizados o difíciles de encontrar equivale, en la práctica, a no transparentar”, sostiene el informe.

Una modernización en proceso

El informe concluye que Mendoza atraviesa una etapa de transición en su proceso de digitalización. Si bien la mayoría de los municipios ha incorporado herramientas tecnológicas y canales digitales, persisten problemas de eficiencia, interacción y transparencia que limitan su impacto real.

“El desafío ya no es estar en digital, sino que funcione. La diferencia entre una buena y una mala gestión digital hoy se mide en tiempo, acceso y respuesta”, concluye Inostroza.