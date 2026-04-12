Nahuel Gallo protestó en Buenos Aires por los presos políticos en Venezuela

El gendarme argentino, que estuvo 448 días detenido por el régimen de Maduro, lideró una corrida simbólica para reclamar la liberación de ciudadanos extranjeros encarcelados.

El gendarme subrayó que todavía hay ciudadanos de distintas nacionalidades atravesando las mismas condiciones de aislamiento y falta de garantías que él sufrió durante sus 448 días de cautiverio.

A poco más de un mes de recuperar su libertad, el gendarme Nahuel Gallo volvió a la escena pública en Buenos Aires para transformar su experiencia personal en una causa colectiva. A través de una corrida simbólica, el efectivo buscó visibilizar la dramática situación de los presos políticos extranjeros que aún permanecen en centros de detención venezolanos sin procesos judiciales claros.

Una corrida por la libertad y la conciencia La actividad, que tuvo lugar este fin de semana, sirvió como plataforma para que Gallo compartiera su testimonio con la sociedad civil y organismos de derechos humanos. El objetivo central de su movilización fue alertar que, pese a su liberación, el sistema de detenciones arbitrarias en el país caribeño continúa operativo.

"Mi caso no es aislado", advirtió Gallo durante su intervención. El gendarme subrayó que todavía hay ciudadanos de distintas nacionalidades atravesando las mismas condiciones de aislamiento y falta de garantías que él sufrió durante sus 448 días de cautiverio.

Nahuel Gallo N/A El reclamo a la comunidad internacional Pese a que en los últimos meses se registraron excarcelaciones parciales producto de las negociaciones políticas regionales, distintos reportes de ONGs sostienen que todavía quedan cientos de presos políticos en cárceles como El Helicoide o La Tumba.