La disyuntiva dentro de Juntos por el Cambio que tiene en alerta a Alberto Fernández

Rosendo Fraga, analista político, profundizó en MDZ Radio sobre la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. “Puede mejorar, pero fracasará porque no habrá unidad política”, señaló. Por otra parte, argumentó que “la oposición deberá ayudar para mejorar la gobernabilidad del país” y eso le producirá un gran dilema interno.

El politólogo enfatizó en que la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tiene grandes posibilidades de llegar a una tregua política, pero no habrá una gran unidad, provocando el fracaso institucional de la coalición del Frente de Todos. “Hay margen de tregua entre los funcionarios, pero ponen en riesgo la gobernabilidad del país. Será difícil gobernar Argentina porque está dividido por una gran heterogeneidad de ideas. Por eso descartamos que los mandatarios tengan unidad y esto produce que cualquier plan para controlar la inflación fracase”, declaró.

Como cada 24 de marzo, en nuestro país se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la última dictadura militar. Sin embargo, el Frente de Todos aprovechó el día para profundizar sus diferencias y encabezaron distintos actos políticos por separado. Uno de ellos fue la marcha que protagonizó en Buenos Aires Máximo Kirchner, conductor de La Cámpora, quien agrandó sus diferencias con Alberto Fernández. “Ayer vimos el poder político que tiene La Cámpora en el Frente de Todos, que desafía constantemente el poder institucional y político de Alberto Fernández en la coalición”, comentó.

Sobre esto, el analista describió que “si el presidente no puede generar unidad dentro del Frente de Todos, puede ser que dé un paso al costado” como cabeza del Poder Ejecutivo. ”Puede ser probable que Alberto dé un paso al costado, pero no es lo deseable. Esto trae un costo institucional muy importante para el peronismo y mucho mayor para el país”, aseguró.

Por otro lado, Rosendo Fraga expresó que “el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue el desencadenante de la crisis interna del Frente de Todos” y que “de no cumplir con las metas económicas planificadas”, la entidad será flexible con Argentina. “Desde ya, la relación se rompió con las diferentes posturas antes de firmar la refinanciación de la deuda. No obstante, el FMI proyectó para 2022 una inflación entre el 38% y el 48% y no sucederá. Por ende, ellos serán flexibles a pesar de no cumplir con las metas de pagos”, confirmó.

¿Juntos por el cambio será aliado del Frente de Todos?

A su vez, Rosendo Fraga supone que la oposición deberá cooperar para mejorar la gobernabilidad del país y eso lo ubica en un gran dilema de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2023. “Juntos por el Cambio tiene que apoyar las decisiones del peronismo en la medida de mejorar la gobernanza del estado. Pero lo pone en un gran dilema si quiere ganar las elecciones presidenciales. Porque si no ayuda al Frente de Todos, el país se puede fracturar tanto en lo institucional como en lo social, pero si le da la mano, es una posibilidad que quede marcado por las malas decisiones y pierda la legitimidad que aún le queda por ser del bando contrario, que quiere ganar la presidencia”, sentenció el analista político.