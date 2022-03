Qué quiere demostrar La Cámpora el próximo 24 de marzo

El próximo 24 de marzo, La Cámpora organiza un acto que, políticamente, será clave. El politólogo Paulino Rodrigues detalló a qué hay que estar atentos ese día para definir -entre otras cosas- la gravedad de los conflictos internos dentro de la coalición de Gobierno, específicamente entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

Como es bien sabido, cada 24 de marzo se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la última dictadura militar, proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 a través de un golpe de Estado que terminó con el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

En 2006, cuando se conmemoraban 30 años del fatídico hecho en Argentina, Néstor Kirchner impulsó el 24 de marzo como feriado inamovible y desde entonces, el kirchnerismo y específicamente La Cámpora se movilizan. Acciones que se vieron interrumpidas en los dos años de pandemia, por eso el próximo 24 de marzo organizarán una multitudinaria marcha con el mensaje: "Vuelve la alegría". Paulino Rodrigues se refirió a este evento.

"Esta semana hay que poner el foco en el 24 de marzo, porque La Cámpora hace una convocatoria absolutamente desacoplada de lo que es en sí la fecha. Porque habla de que 'vuelve la alegría' y si hay algo que no genera alegría es el 24 de marzo", comenzó diciendo el politólogo.

Vuelve lo más lindo. uD83DuDE0D



Y tenemos 30.000 razones para estar ahí. uD83EuDD0D



¡Sumate con tu familia, con tus compañerxs, con tus amigues! uD83EuDDC9



uD83DuDDD3 24 de marzo

uD83DuDCCD Av. Libertador y Besares

uD83DuDD58 09:00 pic.twitter.com/5Mwr8KGEzA — La Cámpora (@la_campora) March 19, 2022

"Pero más allá de eso, van a intentar reventar las plazas, etc, con un movilización que empezará muy temprano. El Gobierno, hasta acá, está corrido, como diciendo: 'No tenemos tiempo de esto'. Mientras que La Cámpora y, específicamente Cristina Fernández de Kirchner, recibió a todas las organizaciones de derechos humanos la semana pasada en el Senado. La vicepresidenta está muy involucrada en la construcción de ese acto y en enarbolar esas banderas y no es casual que sea Nora Cortiñas, entre otras, las que salieron más duras contra el acuerdo con el FMI", siguió.

A partir de esto, el analista planteó algunos interrogantes que cuando se desvelen, el jueves, mostrarán el grado de quiebre dentro de la coalición de Gobierno: "¿Qué hará Alberto Fernández, estará en los actos del 24?, ¿volverán a estar en un mismo escenario el presidente y su vice o se mostrará el regreso de Cristina Fernández de Kirchner sin Alberto Fernández?, ¿O será que ni siquiera hablará Cristina ni tampoco Alberto?".

Mientras tanto, adujo Paulino Rodrigues, La Cámpora va a tratar de hacer una demostración de poder de movilización el jueves. Entonces, plantó la última pregunta: "¿Cuánto poder de movilización tiene La Cámpora hoy?". Por todo esto, el columnista entiende que "el jueves será más relevante políticamente que quizás lo que veamos en las próximas horas".