Se agita la interna en JxC: Ritondo cruzó fuerte a Carrió por llamarlo "barrabrava"

Cristian Ritondo, jefe de la banca del PRO en Diputados, le respondió con dureza a Elisa Carrió luego de que lo acuse de “barrabrava”, por sus gritos y sus gestos en pleno recinto de la Cámara baja en la última sesión, que terminó en escándalo.

“Somos nosotros los que ponemos la cara siempre y denunciamos, los que vamos al frente. Carrió tiene que entender que la oposición al kirchnerismo lamentablemente no puede ser de buena forma, a veces uno se puede adaptar pero con total honestidad la pelea se da todos los días y se da ahí, nosotros estamos sentados ahí“, manifestó el exministro de Seguridad bonaerense, quien tras la polémica fue respaldado por varios referentes de Juntos por el Cambio.

Teniendo en cuenta esto, el legislador reiteró que “tenemos que estar discutiendo otras cosas y no podemos ser funcionales al kirchnerismo”.

“En el momento que pudimos parar dos sesiones fraudulentas del kirchnerismo, en el momento que la gente nos pide unidad, no se puede entender por qué dijo eso”, sentenció.

Por su parte, la diputada y ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal defendió a su ex ministro de Seguridad, a través de Twitter: "Cristian Ritondo no es ningún barrabrava. Como vos sabés muy bien, es la persona que dejó el alma para cuidar a los bonaerenses durante 4 años y que ahora defiende a todos los argentinos frente a los atropellos inconstitucionales del kirchnerismo".

Vale recodar los dichos sobre Ritondo, de la líder de la Coalición Cívica en una nota con TN: “Que un barrabrava presida el bloque del PRO en Diputados me da vergüenza. Cuando Ritondo hace ese gesto es un barrabrava, entonces cuando un partido decide para poner como presidente de bloque a alguien que tiene en la vida privada, en la vida política, comportamientos de barrabrava, se debe llamar a una profunda reflexión de quienes lo dirigen. Sobre todo de Mauricio Macri, que lo avala”, había lanzado la líder de la Coalición Cívica en una nota con TN.