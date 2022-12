Cristina Fernández de Kirchner, entre el apoyo de los leales y el silencio de los distraídos

"Los que estamos con Cristina no movilizamos", le dijo a MDZ un importante legislador provincial camporista, en clara ironía a la movilización dispuesta por Luis D´Elía. Pero también dirigido a algunos aliados que se autoperciben parte del kirchnerismo cristinista en "contadas y precisas ocasiones, siempre con necesidades políticas directas".

La situación interna cambia según el dirigente consultado. Entre los que pretenderían estar frente a Tribunales, indudablemente están los que ahora dicen que no hacen nada porque están con "la jefa". Pero el resto deambula entre la falta de compromiso, el distraimiento o, directamente, no querer hacer nada porque no lo siente.

“Claro que estamos preocupados por lo que está pasando a nuestra vicepresidenta. Es muy feo que la acusen sin poder defenderse”, dice serio un reconocido provocador oficialista que, segundos más tarde, se confiesa: “¿Me creíste no?”, a lo cual suelta su habitual ironía para describir lo que es un pensamiento generalizado en el Frente de Todos, intendentes, diputados, y gobernadores.

“Ale, esto es un bochorno. Un bochorno todo. Ella sabe que está condenada, pero a nosotros no nos queda otra que bancar. Pero si no lo publicas, te cuento lo que está pasando”, le dijo ese mismo jefe comunal a MDZ.

En los lugares de trabajo no se percibe ninguna modificación. Si los intendentes se hubieran solidarizado, o los gobernadores, “qué duda cabe que hubiéramos adherido al paro de ATE y liberado a nuestros trabajadores a partir de las 12, para dar una verdadera señal de apoyo”, relató un especialista, para dejar en claro cada vez que apoya o se hace el distraído.

En los organismos del Estado manejados por La Cámpora, no se observan situaciones que difieran de un día normal. Es un día tranquilo tanto en Anses como en el PAMI y los vuelos siguen saliendo sin problemas por Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque.

Ni siquiera el Movimiento Evita, que sí había movilizado hace seis años, en abril de 2016, cuando Cristina Fernández de Kirchner se había presentado a declarar ante el juez Claudio Bonadío ahora previó alguna manifestación. El único que lo hizo fue el ahora aliado presidencial Luis D´Elía y su movimiento Miles. Los otros sectores cayetanos como la Corriente Clasista y Combativa y los que conduce Juan Grabois tampoco dieron muestra de alguna campaña directa contra los Tribunales.

Un funcionario de la Provincia de Buenos Aires, con mucha injerencia territorial, confesó que “no nos pidieron nada. Ni que movilicemos ni que hagamos un documento, ni nada. Lo cual está bueno, creo que entendieron que son cosas que no están en la agenda de la gente y cuanto más rápido pase, mejor”.

Quienes tendrían que haber pedido, como lo hicieron en otras oportunidades, eran los dirigentes más cercanos a la vicepresidenta. Su hijo Máximo Kirchner o Wado De Pedro son los encargados de reclamar los apoyos, en algunos casos directamente o a través de Andrés “El Cuervo” Larroque.

El hijo de los dos presidentes preside el PJ provincial y no han emitido ningún documento. “Quizás escriban algo después del fallo y nos pidan que lo acompañemos”, reflexionó un integrante del partido, que sabe que ese tipo de planteos nadie puede rehuir, aunque no sea parte del kirchnerismo duro.

"Todos lo que hagamos no tiene trascendencia. La gente quiere saber cuál es el rival que nos toca en cuartos o semifinal.", agregó uno de los consultados a MDZ. Y sí... mientras no haya zócalos en los partidos que informen de algo ajeno al mundial, o en las transmisiones deportivas, la cadena nacional del presidente Alberto Fernández fue la menos escuchada y vista en toda la historia del país.