Otra encuesta entierra a Manuel Adorni, otro libertario está peor y CFK aparece en el podio

Una de las últimas encuestas nacionales expone los problemas de imagen que atraviesa el Gobierno y el resto de los espacios políticos . Javier Milei sigue el ranking de políticos, mientras que Karina Milei aparece en el último lugar y Manuel Adorni queda apenas por encima.

El estudio fue realizado por la consultora Trends sobre una muestra nacional de 2.000 casos, relevados entre el 29 y el 31 de marzo, con un margen de error de ±2,2%. Parte de ese informe ya había anticipado un dato político sensible: por primera vez en el año, el peronismo —con Axel Kicillof como referencia— aparece mejor posicionado que el oficialismo de cara al próximo año.

En términos de imagen, el mandatario se ubica al tope del ranking con 42% de valoración positiva y 58% negativa. Aunque el diferencial sigue siendo desfavorable, le alcanza para liderar en un escenario donde todos los dirigentes evaluados registran más rechazo que apoyo.

Detrás se ubican las principales figuras opositoras. Kicillof alcanza 39% de imagen positiva frente a 57% negativa, mientras que Cristina Kirchner registra 37% y 60%, respectivamente. Más abajo aparece Mauricio Macri , con números similares a los de la exmandataria.

El tramo inferior del ranking está ocupado mayormente por dirigentes oficialistas. La vicepresidenta Victoria Villarruel muestra 33% de positiva y 59% de negativa. Luego figuran Adorni, con 30% y 64%, y Karina Milei, que cierra la lista con 27% de aprobación y 67% de rechazo.

Una nueva encuesta complica al Gobierno Una nueva encuesta complica al Gobierno

Un dato llamativo del relevamiento es la ausencia de Patricia Bullrich, quien en otros estudios ha llegado a superar al jefe de Estado en niveles de imagen, generando incomodidad dentro del oficialismo.

El informe también dedica un apartado específico al impacto del llamado “caso Adorni”. Allí se mide el efecto de distintas controversias vinculadas al funcionario, como viajes cuestionados —incluido uno a Nueva York en avión oficial y otro a Punta del Este en un vuelo privado— y dudas sobre su patrimonio.

La evolución de su imagen refleja con claridad ese deterioro: pasó de 45% de valoración positiva y 43% negativa en enero a 30% y 64% en marzo, respectivamente.

Además, el 62% de los encuestados considera que las denuncias representan un problema grave, mientras que un 57% sostiene que este episodio empeora la imagen general del Gobierno. En conjunto, los datos refuerzan la idea de un oficialismo afectado por el desgaste reciente, en un contexto donde la economía no logra consolidar una recuperación y los escándalos impactan directamente en la percepción pública.