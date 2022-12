Obra pública: llegó el día D para Cristina Fernández de Kirchner

Bajo un fuerte operativo de seguridad y con todo el edificio de Comodoro Py vallado, luego de 3 años y medio, llegó el día que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca hubiera querido. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que integran el Tribunal Oral Federal 2, leerán el veredicto en la causa por el presunto direccionamiento de obra pública en favor del empresario santacruceño Lázaro Báez, que la tiene a ella como principal imputada.

La lectura no será presencial, sino que cada una de las partes estará conectada online como ha ocurrido semana tras semana desde que por la pandemia se habilitó que los juicios puedan realizarse por Zoom o alguna otra plataforma. A las 9:30, Juan Carlos Villafañe podrá decir sus últimas palabras y el tribunal pasará a deliberar y anunciará la hora de la lectura. Entonces, cada uno de los 13 imputados abrirá su ventana para escuchar lo que el Tribunal decida.

Cuando al inicio del debate, el 21 de mayo de 2019, se leyó el requerimiento de elevación a juicio durante varias jornadas, el mismo sostenía que “la maniobra delictiva fue llevada a cabo entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

Ya durante los alegatos, este año la fiscalía pidió para Cristina Fernández de kirchner una condena a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, por el delito de asociación ilícita en calidad de jefa por defraudar al Estado en el otorgamiento de obra pública que habría beneficiado a las empresas de Lázaro Báez, para quien solicitaron la misma condena, al considerarlo autor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración. Sus defensas pidieron la absolución. En el caso del empresario, de darse una condena sería la segunda para él, puesto que ya tiene una a 12 años por lavado de activos que se encuentra a estudio en Casación.

En relación al ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López; y al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, la fiscalía requirió una pena de 10 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, como autores de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Y así fue bajando la escala para el resto de los imputados de menor rango. Las defensas de los 13 imputados pidieron la absolución

En agosto pasado, al referirse a los hechos traídos a debate el fiscal Luciani señaló que “se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”.

Ayer por la mañana, a través de sus redes sociales, la vicepresidenta compartió una nota que dio a un medio brasileño donde sostuvo que la “sentencia fue escrita el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que testifiqué en este juicio”. Además dijo que durante el proceso todas sus garantías constitucionales fueron violadas.

No olvidemos que cuando expresó sus últimas palabras se refirió al tribunal como “el pelotón de fusilamiento que tuvo como objetivo estigmatizar a este espacio político”.

Pese a esto, no se sabe cómo votará cada uno de los magistrados que a lo largo de todos estos años escuchó cientos de testigos, tuvo que ver la prueba ofrecida y escuchar a cada uno de los 13 imputados. Puede haber un veredicto absolutorio o condenatorio y reina el hermetismo aunque desde los distintos sectores políticos vaticinan lo que ocurrirá.

Hay mucha expectativa por lo que pase dentro y fuera del Tribunal. Por un lado los jueces que deben dictar un fallo ejemplar y por otra lo que pueda ocurrir en las calles tras la lectura. Sea cual sea el resultado esperemos que como sociedad que reflexionemos y respetemos las instituciones y sus decisiones sobre todo teniendo en cuenta que aún quedan instancias revisoras para unos y otros.