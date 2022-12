Victoria Tolosa Paz desafía a La Cámpora con millonario desembolso

Victoria Tolosa Paz intervino en el principal distrito electoral del kirchnerismo con un millonario desembolso. El refuerzo alimentario anunciado ayer por la Ministra de Desarrollo Social junto a Alberto Fernández empodera a los intendentes del conurbano, principales adversarios de La Cámpora de Máximo Kirchner la provincia de Buenos Aires, territorio donde los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner se atrincheran para dar la pelea electoral del año próximo.

Victoria Tolosa Paz sostuvo que "la paz social se construye con decisiones políticas y esas decisiones políticas en cabeza del presidente de Nación, se vienen tomando", en una frase que pareció dirigida a reforzar la autoridad presidencial frente a los cuestionamiento de La Cámpora y del kirchnerismo más duro.

En esa línea, Tolosa Paz agregó que la firma de los convenios "buscan, en este caso, el refuerzo alimentario de 3.000 millones de pesos para la región de AMBA, la más densamente poblada del país" y fundamentalmente "el compromiso de los intendentes, quienes justamente tienen que dar esa respuesta en materia de alimentación".

Nuestra prioridad es garantizar derechos. Con el Presidente @alferdez -y en presencia de intendentes y autoridades de más de 30 municipios del AMBA y Gran La Plata- firmamos 3 importantes convenios. Queremos llevar bienestar a las familias argentinas. pic.twitter.com/YqrUna30TZ — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) December 6, 2022

La ministra exhortó a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo a continuar los trámites para la validación de identidad del refuerzo alimentario, lo cual "nos permite que nadie use la identidad de una persona y que nadie utilice el programa". Esta validación permitirá "no sólo garantizar el ingreso que hoy no está, y el acompañamiento definitivo para consolidar un proyecto de vida de las mujeres" que hoy reciben el Plan y que constituye el 63 % de los beneficiarios, "y el proyecto también de los jóvenes".

Estuvieron los intendentes de Hurlingham, Juan Zabaleta; La Matanza, Fernando Espinoza; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Ezeiza, Gastón Granados; Berazategui, Juan Mussi; Ensenada, Mario Secco; Pilar, Federico Achával; Ituzaingó, Alberto Descalzo; Almirante Brown, Juan Fabiani; Florencio Varela, Andrés Watson; Marcos Paz, Ricardo Curutchet; Merlo, Lucas Ghi; San Fernando, Juan Andreotti, y Tigre, Julio Zamora. También asistieron los jefes comunales de Navarro, Facundo Diz; General Rodríguez, Mauro García; Escobar, Carlos Ramil; Berisso, Fabián Cagliardi; Presidente Perón, Blanca Cantero, y San Vicente, Nicolás Mantegazza, entre otros.