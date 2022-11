Un histórico macrista enterró la candidatura de Mauricio Macri

Fundador del macrismo desde sus inicios, el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, explicó los detalles de la interna en Juntos por el Cambio al asegurar que la diferencia entre la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "son cuestiones de estilo y de diagnóstico de la crisis".

"Son temas de estilos y de diagnóstico de la crisis que tenemos que enfrentar. La visión nuestra es que la crisis es muy profunda y el cambio debe ser muy profundo. Solo se puede liderar con éxito", planteó el colaborador de Bullrich en materia de política exterior.

En la misma línea, el histórico dirigente del macrismo hizo referencia al jefe de Gobierno porteño al que acusó de buscar acordar con el oficialismo para gobernar: "Hay muchas demandas insatisfechas y si no se tiene precisión y éxito no se va a poder liderar el proceso de salida a la crisis por eso somos más duros. Creemos que es un tema de liderazgo y tener éxito de manera contundente. El planteo de Horacio es buscar un acuerdo con la oposición para generar estabilidad en las decisiones en el tiempo".

Para Pinedo, hace falta "hacer es algo muy contundente de entrada" y lograr construir "sobre la base del estado de derecho, que la ley es igual para todos". "El tema de la igualdad ante la ley es un tema muy básico, así que, vamos por ahí", argumentó en diálogo con Radio Rivadavia.

Pinedo dijo que estará presente en la reunión interna del PRO del próximo martes que encabezará Mauricio Macri y contó que espera "una actitud más cordial" entre los referentes. Además, contó que, entre los temas a tratar, estará la situación económica que atraviesa el país por la que el ex presidente Mauricio Macri se muestra preocupado. "Hablé con Macri, está preocupado por la situación económica, por la actitud que está teniendo el Gobierno de no frenar la inflación", planteó.

En tanto, desarrolló: "El problema no son los precios es que el peso vale cada vez menos, entonces, con los mismos pesos se compran cada vez menos cosas y esa es la degradación del valor del peso, lo que destruye los salarios y la inflación misma. Es esa política de estirar la mecha para que la bomba no explote mañana, pero eso significa agrandar la bomba que le va a explotar al pueblo argentino".

En torno a la posible candidatura de Mauricio Macri, Pinedo desestimó que su nombre este entre los posibles a elegir en las elecciones de 2023 dado que aseguró que está dedicado a trabajar en la unidad de Juntos por el Cambio. "Lo veo muy dedicado a otras cosas, a la unidad de Juntos por el Cambio, a que la oposición gane la próxima elección y la tercera preocupación es que sepamos lo que tenemos que hacer y que tengamos el carácter para hacerlo el día uno del próximo Gobierno", admitió.

Por último, opinó sobre la situación de la vicepresidenta Cristina Kirchner a quien ve "preocupada por su situación", y aseguró que "no representa una propuesta a futuro en la Argentina". "La mentira tiene patas cortas, se puede engañar a muchos poco tiempo o a pocos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Es un no camino. Quiere cuidar a sus más fanáticos, pero no me parece una propuesta a futuro en la Argentina", concluyó.