Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato aunque Mauricio Macri se presente

Este sábado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta reflexionó sobre la posibilidad de presentarse como candidato a presidente, de cara a las elecciones 2023. "Estoy trabajando para construir un plan yendo por el país”, dijo el funcionario, en diálogo con Radio Mitre.

Por su parte, remarcó: “Tengo mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires, entonces confirmar o anunciarlo me parece que, con las preocupaciones que tiene la gente, no tiene sentido”.

Asimismo, en referencia a la interna en Juntos por el Cambio, mencionó: “La decisión de mi candidatura no depende de qué otro se presente , ya sea Mauricio Macri, Gerardo Morales, María Eugenia Vidal, sea quien sea”.

Sobre las diferencia que mantiene con el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño expresó: "Yo no siento eso, esta semana hablé con Mauricio varias veces. Él sabe la transformación que hemos hecho en la Ciudad. Yo doy la pelea por mantener las escuelas abiertas. Yo doy la pelea para tener un sistema de salud. Esas son las peleas que yo doy y ese es el cambio que impulsamos en la Ciudad de Buenos Aires y que estoy convencido que hay que llevar al país entero. Yo dialogo, sí, es cierto, yo soy antigrieta".

No obstante, también hizo referencia a los últimos cruces con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. "No creo en la agresión, no creo en la violencia, y, mucho menos, me vas a encontrar a mí en las peleas internas. Yo sostengo la unidad de Juntos por el Cambio", expresó.

En cuanto al discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pronunciado ayer en el acto de la UOM, Larreta manifestó: "La gente hoy está, yo casi diría, desesperada por la inflación, por la inseguridad. Hablando la vicepresidenta de candidaturas, como si no estuviera en el Gobierno. Disociada de las preocupaciones de la gente. El kilo de tira de asado está mil cuatrocientos mangos. Los salarios se están quedando semana tras semana. Esa es la realidad de la gente".