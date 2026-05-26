El Gobierno endureció su postura en la ONU con críticas al funcionamiento de los organismos internacionales

El canciller Pablo Quirno asumió el protagonismo de la agenda internacional del Gobierno al participar en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) .

Desde Nueva York, el funcionario plantó la bandera de la doctrina oficial ante el máximo foro global, con un mensaje de fuerte tono crítico hacia el funcionamiento de los organismos multilaterales.

A través de sus canales oficiales, Pablo Quirno dejó en claro que la posición argentina en la cumbre apuntó a desmantelar las agendas tradicionales de la organización.

“Llevamos una posición clara: la Organización necesita recuperar propósito, capacidad de reacción y una brújula moral que vuelva a poner a la vida, la libertad y la propiedad en el centro de la convivencia internacional”, sentenció el funcionario del gobierno de Javier Milei , replicando el discurso libertario.

En línea con “la batalla cultural” que sostiene el presidente Javier Milei , indicó que “las estructuras que se desconectan de la realidad caminan hacia la irrelevancia, por eso el mundo ya no tiene tiempo para burocracias eternas ni agendas alejadas de las prioridades de los Estados”.

“Las instituciones no se reforman por inercia. Se transforman cuando los Estados tienen la voluntad de expresar con claridad lo que durante demasiado tiempo se ha evitado decir”, sostuvo Pablo Quirno ante el Consejo.

El respaldo al argentino Rafael Grossi

Por eso, reclamó “la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad” y respaldó “la candidatura a la Secretaría General de Rafael Grossi”.

Asimismo, valoró “la solvencia técnica y vocación de resultados representan exactamente el liderazgo que este tiempo exige”.

Grossi se encuentra al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su candidatura fue presentada formalmente por Argentina.

A su vez, el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores consiguió llevar adelante una importante agenda bilateral.

En ese marco, se reunió con el viceprimer ministro y canciller de República Checa, Petr Macinka; el canciller de Indonesia, Sugiono; la canciller de Liberia, Sara Beysolow Nyanti; el canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani; y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez.

Asimismo, tenía planificado un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien presidió el debate abierto en representación del Consejo de Seguridad.