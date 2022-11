Liberales: el desafío de abandonar la furia amateur sin naufragar

"Te aviso que ya estás en la lista negra de Javier, como casi todos los periodistas", se escuchó en la redacción por parte de uno de los tres armadores de Javier Milei, el economista liberal más rimbombante y votado de los últimos tiempos que considera enemigos a los periodistas que no militan sus ideas, exigiendo un ministerio de propaganda no nato de un no gobierno. Lo que fue un armado embrionario creciente hace dos años de una veintena de dirigentes, algunos con experiencia, terminó en una dupla que comparte una casa y la pasión por cinco perros, no es tanto más que eso Avanza Libertad hoy.

Javier Milei no tiene hoy cinco personas de confianza para construir políticamente, no logra acordar 24 pre candidatos a gobernador que lo representen en las provincias, no tiene candidato a Jefe de Gobierno porteño ni a gobernador bonaerense y su hermana, intolerante con los que piensan distinto, digita la campaña como si no fuera una tarotista y escultora, su verdadera métie. Javier logra con un carisma y atracción en los jóvenes pocas veces visto, llenar plazas, convocar a los medios de comunicación y exaltar miltitudes a veces, no siempre, como pasó en el estrepitoso fracaso del acto de Gerli.

Los liberales crecieron al compás de las redes sociales en todo el país, pero esa fuerza inercial de principio de año no es lo que era, los rasgos intolerantes y la falta de idoneidad a la hora de construir empezaron a notarse desde la deserción de Carlos Maslatón, la pelea con otro indómito de infantil personalidad para construir, José Luis Espert y la incapacidad de entender el vínculo con los medios de comunicación.

Habrá que pensar qué sería de la relación del periodismo con Milei presidente, si siendo representante del 16% de un distrito anómalo y rico como es CABA tras una elección de medio término es capaz de llamar insultando a periodistas exigiendo derecho a réplica cuando sus propios dirigentes informan a la prensa en off the récord los próximos pasos, una práctica que se incorporó con la primera publicación de la Gaceta. Comunican sus ideas personajes de la estatura de Lila Lemoine, una cosplayer que se disfraza y bebotea por igual, sin plantear ejes discursivos ni teoría política a la hora de exhibir sus ajustadas remeras.

Milei tiene las condiciones académicas para crecer y puede ser presidente, lo confirman a MDZ a diario fuentes peronistas, liberales, radicales y macristas, todos coinciden en que si la suerte se pone de su lado, el economista despeinado puede ser el sucesor de Alberto Fernández, quien lo subestima y lo considera tercero cómodo en la próxima elección presidencial.

Así entonces, los jóvenes Ramiro Marra y Eugenio Cassielles, otrora lavagnista con la capacidad de mutar a la velocidad del sonido, fueron desplazados del rol de armadores, lo que "enviagró" a Karina, la hermana y todo terreno en la que Javier confía a pesar de su absoluto desconocimiento de la política. Nunca militó ni tuvo cargos, jamás fue una gran lectora de teoría política ni participó de reuniones hasta hace veinte meses, pero maneja la campaña y decide qué es mejor para Libertad Avanza sin prisa ni pausa.

Así entonces, en la Ciudad no hay embajador liberal para las ideas de Milei, que coqueteó con Waldo Wolff, el halcón duro hoy enrolado como hombre fuerte de Jorge Macri en su campaña a Jefe de Gobierno. Rara anomalía la que se generó en la Ciudad, donde el desfile de candidatos hizo que, por ejemplo, Patricia Bullrich apoye explícitamente a Marcelo Peretta, un rara avis dentro del PRO y líder del sindicato de farmacéuticos, un doctor en Química absolutamente liberal y mano dura, al mismo tiempo que apoya a Jorge Macri. Anomalías de Bullrich.

Dato aparte, el peligro de Milei también radica en levantar la vara de la honestidad y la transparencia, quién costea aviones, viajes, escenarios y encuestas, colectivos, luces, volantes, manejo de redes, etc. en la campaña del economista, nadie lo sabe.

Los liberales entonces enfrentarán el duro desafío de romper el teorema de Baglini para demostrar que no sólo son un conjunto de soñadores estridentes e utópicos, sino que saben construir política, tejer acuerdos con democráticos, avanzar en un profesionalismo de la política, y abandonar el amateurismo con el que, por ejemplo, José Luis Espert se distanció sin nada para ofrecer de Millei, y ahora quedó esperando que JxC lo cobije y le abra las PASO en Buenos Aires y no repita el 1,4% de los votos de 2019.