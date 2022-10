La sorpresiva frase de José Luis Espert sobre Carlos Maslatón

El diputado de Avanza Libertad y candidato a gobernador bonaerense, José Luis Espert, se abrió en diálogo con MDZ respecto al panorama político actual. El economista liberal definió al liberalismo argentino y ninguneó al ex puntero político del diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, Carlos Maslatón. "¿Quién es Maslatón?", sentenció el legislador porteño.

¿Cómo definirías al liberalismo argentino?

Es la única alternativa que Argentina tiene para no terminar siendo una gigantesca villa miseria. El liberalismo es libertad de comercio y libertad para disponer del fruto de tu esfuerzo. Que no te lo saquen con impuestos. La libertad de contratar un trabajador o la libertad de despedirlo también si tienes que hacerlo. La libertad de elegir tu sexo, de elegir dónde querés estudiar, dónde querés vacacionar la libertad.

Te voy a decir un nombre y me tenés que decir lo primero que se te venga a la cabeza: Carlos Maslatón.

¿Quién es Maslatón?.



Se dedican varias frases en Twitter. Lo conoces a Carlos.

No sé, lo escuché nombrar por ahí. Me pediste que te dijera que me sale, me sale eso: quién es Maslatón.

Te acusó de tener negocios con el kirchnerismo. Dijo: “Lo de Espert en provincia de Buenos Aires es un completo fraude político. Espert está bancado por el kirchnerismo, con plata del kirchnerismo y con candidatos del kirchnerismo en sus listas. Usan el nombre de Avanza Libertad y manchan a Javier Milei y al liberalismo nacional”. ¿Qué le responderías?

Que se presente a la Justicia y que presente las pruebas de que estoy financiado por el kirchnerismo. Pero aparte ya se peleó con Milei éste, así que no sé.

Lo conoces entonces.

Yo no puedo opinar en profundidad de alguien que no conozco. Sé que se peleó con Milei, nada más. No tengo nada para decirle.

Maslatón en 2021 acusaba a Espert de robarse los aportes de campaña: "El problema de Espert no es haber sido financiado por el narcotráfico o que no le den los números en la justicia electoral. El problema es que se robó los aportes en vez de gastarlos en la campaña. Más aún, las denuncias que recibe fueron por no haber repartido bien el botín".