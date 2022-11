Alberto Fernández ninguneó a Fernando Asencio y respaldó el trabajo de Tolosa Paz

Fernando Asencio era hasta este jueves un dirigente que respondía a Sergio Massa desde el ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz, mujer de extrema confianza del presidente Alberto Fernández, quien se encuentra de viaje en Francia donde se encontró con su par Emanuel Macrón por la Cumbre de la Paz en Paris.

Después de algunas reuniones, Alberto llegó al hotel donde le confirmaron la renuncia del funcionario que encabezaba la la Subsecretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación Federal, pegando un portazo con una carta de renuncia muy dura para con la actual gestión.

"Bueno, no se fue Maradona, no es importante Asencio, ni sabía que estaba ahí, es más, me mandó un mensaje ahora que veo hace pocos días afirmando su respaldo a mi Gobierno, no es importante, a seguir trabajando", contestó Alberto Fernñandez a un colaborador estrecho que lo acompaña en su gira internacional. "No debe necesitarlo Vicky, no es grave", añadió antes de cenar el presidente.

Las diferencias entre Tolosa Paz y Asencio se notaron en su renuncia, a la cual redactó con dureza: “Mi decisión obedece a no compartir en absoluto las nuevas políticas económico/sociales que viene desarrollando este Ministerio. Más precisamente, son discrepancias sobre el sendero trazado y sobre las herramientas sociales seleccionadas, las que hoy me llevan a tomar esta irrevocable decisión”, expresó el exconcejal matancero y diputado nacional por el Frente de Todos, pero siempre dentro de la órbita de Sergio Massa.

Fue una jornada difícil para la ministra, que fracasó en su intento de descomprimir la jornada de piquetes en todo el país tras una larga reunión el miércoles con Unidad Piquetera encabezada por Eduardo Belliboni.

"La plata es para Pérsico, no nos quieren dar nada, esto va de mal en peor", afirmó el líder de UP desde el cruce de las avenidas Independencia y 9 de Julio.

Así mismo, Tolosa Paz había planteado seguir trabajando en mejorar la oferta de herramientas y alimentos a merenderos, lo que se consideró insuficiente y catalizó los cortes de este jueves. Asencio plantaba la posibilidad de evitar a toda costa los cortes, algo que no se logró.

Dentro del abanico de diferencias, estuvo el tratamiento para con el combate a la pobreza, donde según Asencio se perdió lo planteado como eje de campaña en 2019 por el Frente de Todos antes de ganar la elección.

“La asistencia a los más necesitados debía ser un tema prioritario, sin mezquindades y con el sentimiento que este lugar tan sensible merece”, dijo. Sin embargo, según su perspectiva, el Ministerio de Desarrollo Social cambió sus formas con la llegada de Tolosa Paz.

“Cuando en el año 2019 fui parte del Frente de Todos, lo hice con el sueño de trabajar por una Argentina más justa y próspera, con políticas que sean acordes a la doctrina justicialista, la que siempre promulgué y hoy la siento ausente en este Gobierno. Jamás prioricé el ejercicio de un cargo o mi interés personal por sobre las convicciones políticas, y esta no será la excepción”., finalizó el ahora exfuncionario.