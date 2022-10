El exabrupto de un peronista histórico contra la dirigencia política

Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, vaticinó que si la dirigencia política no da respuestas a los problemas de la sociedad, habrá un nuevo "que se vayan todos", en referencia al enojo popular que derivó en un estallido social tras la crisis en 2001.

En la misma línea, Barrionuevo definió que tanto el oficialismo como la oposición "son lo mismo" y acusó a los funcionarios de ambos espacios de ser los culpables del alto índice de inflación. "Este es uno de los países más privilegiados del mundo, el problema es que estamos careciendo de la clase política. Venimos del fracaso, se va un gobierno y deja el 30% de desocupados, viene el otro y se acusan unos a otros y son todo lo mismo", expresó el dirigente sindical en diálogo con Radio Mitre.

Además, agregó: "Cuando te das cuenta que son todos primos, los del PRO, los de Cambiemos, los del Frente de Todos. Todos han convergido y están dando vueltas en una coctelera y están surgiendo. Es la hora de que se pongan las pilas y se dejen de hinchar las pelotas, porque en cualquier momento vuelve el ´que se vayan todos´". "La gente está re podrida, no quiere saber más nada. Necesitamos urgentemente de la política, porque vivimos en democracia, y todo se resuelve desde la política. ¿De qué sirve conseguir 100% de aumento si no me paras los precios? No podes todos los meses estar discutiendo paritarias, no es bueno para nada", manifestó.

Asimismo, indicó que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía debe convocar a la Unión Industria Argentina (UIA), a Asociación Empresaria Argentina (AEA), a las CGT para "tomar cartas en el asunto contra los formadores de precios y frenar la inflación". "No podemos seguir con este flagelo, que es un mal endémico de la Argentina", reiteró.

Por último, Barrionuevo celebró la creación de un espacio sindical peronista que sirva como "herramienta del movimiento obrero organizado" y que funcione "sin la lapicera de ningún político". Contó además que el Movimiento Nacional Sindical Peronista, conformado por más de 62 organizaciones, se presentará a elecciones. "Estamos creando un espacio donde el peronismo sindical pueda intervenir en la vida democrática de nuestro movimiento. Este último tiempo, nos hemos quedado, es responsabilidad nuestra, esperando que los políticos se acuerden de una pata que es el movimiento obrero organizado. Vamos a tener la mesa sindical, donde va a estar la juventud sindical, donde las mujeres van a tener activa participación", concluyó.