¿Por qué le convendría al Gobierno mantener las PASO?

El analista político de MDZ Radio, Daniel Bilotta analizó las internas políticas del Frente de Todos tras la asunción de las nuevas ministras . Además, explicó por que no sería conveniente para el oficialismo eliminar las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

"Alberto (Fernández) por ahí está observando algo que también es digno de analizar y es que hay cierta descomposición de la coalición oficial, y entonces en ese sentido se debe sentir animado; no porque él sea el mejor, sino porque hay otros que empiezan a tener dificultades. Era impensado hace tres meses atrás que Cristina Fernández de Kirchner mande a criticar a Sergio Berni y después tenga que rectificarse. ¿Cuánto duró la crítica a Berni por el Boca- Gimnasia, 72 horas? Hasta que descubrieron que no tenían reemplazo. Es extraño. En general, cuando uno carga contra un funcionario para que se vaya es porque tiene un plan. Estamos asistiendo a una época extraña", argumentó el analista.

Bilotta también se refirió la estrategia política del presidente en cuanto a la elección de las nuevas ministras: " Uno mira los reemplazos de Alberto, y es muy raro que uno ponga un economista en el Ministerio de Trabajo. En general pone abogados laboralistas; es muy raro que elija una feminista- no por esa condición- sólo para ver si consigue enturbiar el acercamiento de uno de los dos Rodríguez Saá a Cristina, y ver si de esa forma contiene al otro. Bueno es Adolfo el que se acerca a Cristina, en el Senado, y Alberto Fernández intenta acerase a Alberto Rodríguez Saá a través el nombramiento de la ministra de Género".

"Parece un tablero muy empobrecido del peronismo, con un cuadro muy delicado que es una inflación que no cede y un ministro de Economía al que por primera vez ya La Cámpora no le dedica palabras cariñosas, sino que empieza a hablar de ver qué resultados trae si vuelve a viajar a Washington", añadió.

En cuanto a las posibilidades de una ruptura del Frente de Todos y de la eliminación de las PASO, el analista dijo: "Yo creo que el Frente va a hacer lo imposible por mantenerse unido. Lo que veo más difícil es que puedan resolver algunas cosas solo a través del liderazgo de Cristina. Por eso me parece que Máximo Kirchner, en la reunión del PJ bonaerense del martes, evitó hablar de las PASO, porque yo no sé si el oficialismo está en condiciones de suprimirlas. Probablemente en la primera intención o en su lectura rápida, esto perjudicaba solamente a Juntos por el Cambio. La vicepresidenta está cayendo en la cuenta que la perjudica a ella, porque si no, no tiene cómo competir, cómo contener a sectores que esperan tener cargos solamente si compiten, que de otra manera, por su voluntad, no lo tendrían. Tengo dudas que Cristina Kirchner pueda suprimir las PASO. Es más, tiendo a pensar que no lo va a hacer".

Haciendo referencia a los argumentos de Alberto para mantener las PASO, Bilotta concluyó: "Tiene un interés muy concreto que es evitar que su Gobierno sea más devaluado de lo que estaba antes. Si habla de una candidatura presidencial y conseguiría alinear algún actor de poder, tendría lógica. Uno mira a Raquel "Kelly" Olmos, en Trabajo, sin el aval de la CGT, y piensa que esta última se va replantear su alianza con el presidente. Llega Tolosa Paz a Desarrollo social y ahí va a tener una convivencia más o menos armoniosa con el Movimiento Evita, pero no con el kirchnerismo. Y probablemente el gesto hacia la provincia de San Luis le acerque algún gobernador más, pero hay que ver qué hace los que se habían mantenido más fieles. Hay que ver si todos deciden permanecer cerca de él. Yo creo que todo es una gran incógnita".