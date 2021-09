La tajante exigencia de Javier Milei a Alberto Fernández

El libertario Javier Milei dio la sorpresa de las PASO, al transformar a su espacio en la tercera fuerza de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el batacazo, el ahora candidato a diputado nacional comenzó con los reclamos al gobierno nacional, que se intensificaron durante la crisis interna que vive Alberto Fernández con el kirchnerismo.

Milei lanzó varios dardos contra Alberto Fernández, pero quizás el más duro llegó anoche, cuando le hizo una tajante exigencia. Según dijo el economista, ahora es "tiempo de ponerse los pantalones largos y enfrentar los problemas para salir adelante".

Alberto está repensando su gobierno luego de que el kirchnerismo amenazara con su salida. Todos los ministros y funcionarios de primera línea del Ejecutivo que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron su renuncia. Por el momento, y a pesar de algunos vaivenes en Presidencia, todavía no se aceptó ninguna.

Es tiempo de ponerse los pantalones largos y enfrentar los problemas para salir adelante.



Presidente enfrente su cita con la historia como un estadista y no como un miserable.



VIVA LA LIBERTAD CARAJOhttps://t.co/xVXtWlOJjD — Javier Milei (@JMilei) September 17, 2021

Fiel a su estilo, Milei no se privó de agregar una chicana en su reclamo. "Presidente enfrente su cita con la historia como un estadista y no como un miserable", escribió. Este mensaje llegó rápidamente a decenas de miles de personas, y consiguió miles de "me gusta" en Twitter.

En las respuestas sus seguidores se mostraron divididos entre quienes apoyaban las palabras de Milei y quienes lo criticaban. "Javier, pedirle a Alberto que se vista de estadista es como pedirle a Tarzán que se ponga un smoking", escribió uno de los más incisivos.