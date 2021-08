Horacio Rodríguez Larreta criticó a Alberto Fernández por defender a la profesora militante

Las declaraciones del presidente Alberto Fernández en las que respaldó a la profesora que increpó a un alumno y defendió al kirchnerismo. Según el mandatario, el intercambio entre la mujer y el joven fue un episodio "formidable".

Tanto el video de la profesora como las declaraciones de Fernández causaron un gran revuelo y fueron muchas las voces que salieron a repudiarlo. Uno de ellos fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo estar sorprendido e indignado ante estos dichos.

Durante un acto en Junín, el acalde expresó: “La verdad que es increíble. Sinceramente, no me sale otra palabra. Queremos que los alumnos estén en el aula para aprender, no para que los adoctrinen o para que vayan a hacer político. Nadie puede avalar este tipo de cosas, que no tiene nada que ver con lo que necesitan los chicos".

“Soy un defensor del debate, pero no se puede usar el aula para hacer política. Es muy grave que el Presidente piense eso. Nosotros queremos otro país”, comentó Larreta.

Horas antes, Fernández había denunciado una "doble vara" sobre la cobertura periodística de la docente de La Matanza. El presidente usó el caso del director de un establecimiento porteño que fue denunciado por "apología del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura" en las redes sociales para ejemplificar su postura.

"Escuchaba ayer un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión le puso un 1 al alumno, merece todo reproche, pero que haya tenido ese debate es formidable, porque abre la cabeza a los alumnos", dijo Fernández en declaraciones a Radio 10, desde el Centro Cultural Kirchner (CCK).