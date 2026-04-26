Cambios en el Ministerio de Economía: Caputo designó a los nuevos secretarios de Infraestructura y Transporte

El Ministerio de Economía de la Nación confirmó este lunes una reestructuración en áreas clave de la gestión. A través de un comunicado oficial, se informó que el titular de la cartera, Luis Caputo , aceptó la renuncia de Carlos María Frugoni y ya definió a sus sucesores para liderar las políticas de obras públicas y movilidad.

La salida de Frugoni, quien ocupaba el cargo de Secretario de Coordinación de Infraestructura desde enero de este año, abrió paso a la designación de Fernando Herrmann . El nuevo secretario tendrá la responsabilidad de coordinar los proyectos de infraestructura nacionales en una etapa donde el Gobierno busca optimizar el gasto y atraer inversión privada.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA El Secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, presentó ayer su renuncia al cargo que desempeñaba desde enero del corriente año. En su reemplazo, el Ministro de Economía designará a Fernando Herrmann como nuevo Secretario…

Herrmann, quien hasta hoy ocupaba el rol de secretario de Transporte - cargo al que llegó a fines de enero de 2026 -, cuenta con “una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector”.

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Además, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Nuevo liderazgo en la Secretaría de Transporte

En paralelo, el Palacio de Hacienda anunció el nombramiento de Mariano Plencovich como el nuevo Secretario de Transporte. Este cambio es estratégico, dado que la secretaría maneja temas sensibles como:

La regulación de subsidios al transporte público.

La modernización de la red ferroviaria y vial.

La relación con las cámaras empresarias del sector.

Complicaciones judiciales para Frugoni: enriquecimiento ilícito

La salida del Gobierno no detiene el proceso legal. Actualmente, el exsecretario enfrenta una denuncia formal por:

Enriquecimiento ilícito.

Omisión maliciosa en su declaración de bienes.

La ley de Ética Pública exige que los funcionarios presenten una declaración jurada detallada de todos sus bienes, tanto en el país como en el exterior, para garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública.