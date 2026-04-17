El acuerdo con el FMI da alivio inmediato para la economía, pero abre desafíos

El reciente acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) aparece como el dato central para la economía argentina y, en términos inmediatos, como una señal de alivio. El columnista Carlos Burgueño lo sintetizó en MDZ Club , por 105.5 FM MDZ Radio , al afirmar que, sin el acuerdo, "Argentina va derecho a una crisis”.

El análisis se concentra en el impacto concreto de este entendimiento, que no implica una solución estructural pero sí un freno a escenarios más críticos. “Lo que sí te va a permitir es no caer en una crisis peor”, explicó Burgueño, al tiempo que aclaró: “¿Este acuerdo con el FMI va a hacer que Argentina mejore y salga de la crisis? No. Va a depender de nosotros”.

El economista destacó que el acuerdo incluye un “waiver por el tema reservas”, en un contexto donde “este año sí hay un incremento de reservas”. Además, precisó que el organismo desembolsará fondos en el corto plazo: “Finalmente llegarán los 1.003 millones de dólares. ¿Sabes para qué se va a usar esta guita? Para pagarle al Fondo”.

En términos de financiamiento, subrayó una ventaja relativa: “ Los intereses son 3,4% del Fondo Monetario Internacional ”, frente a un escenario de mercado donde “tenés que pagar el 8 o más”. En ese sentido, sintetizó: “El Fondo te está prestando 3,4”.

Condiciones, metas y desafíos

Más allá del alivio inicial, Burgueño advirtió sobre las exigencias que acompañan el acuerdo. “El FMI ratifica la meta de 1,4% de superávit PBI”, señaló, y agregó: “Al gobierno le está costando muchísimo el tema gasto y el tema recaudación”.

En esa línea, explicó que “si la recaudación no camina, ¿dónde tenés que ir a buscar el superávit? Al gasto”, lo que anticipa tensiones en la política fiscal.

Otro de los puntos críticos es la acumulación de reservas: “Argentina tiene que aumentar sus reservas en 8.000 millones de dólares”. Sin embargo, planteó dudas sobre el cumplimiento: “No vamos a llegar a 8.000 millones de dólares en la venta de reservas”.

Finalmente, el acuerdo también fija el destino de recursos futuros. “Venta de activos del Estado”, remarcó Burgueño sobre el uso de privatizaciones, y añadió que los créditos internacionales “tienen que servir para incrementar los activos financieros para pagar deuda”.

Con este esquema, el FMI no sólo valida el presente sino que proyecta exigencias a futuro. “Te va diciendo por acá, por acá y por allá”, describió el analista, dejando en claro que el acuerdo marca el rumbo de la política económica en los próximos años.