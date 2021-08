Qué dijo la madre del alumno increpado por la profesora K

El escándalo de la profesora K continúa generando repercusiones. Luego de que se conociera el video de la docente de Historia Laura Radetich, de la Escuela Secundaria Técnica N°2 María Eva Duarte, de Ciudad Evita, quien interpela a los gritos a un alumno que le plantea una discusión respecto a las gestiones del kirchnerismo y de Mauricio Macri, habló la madre del adolescente.

Soledad, mamá de Jeremías, reconoció que nadie del colegio de su hijo la llamó para ofrecerle algún tipo de disculpas y, afirmó, además, que no le gustó para nada la falta de respeto hacia su hijo.

Soledad, la mamá de Jeremías.

La mujer contó que la escuela no la llamó "porque no le habrá tomado la importancia que tampoco Jeremías le tomó".

Asimismo, agregó que "solo me dijo que había discutido con una docente y nos avisó porque nos podrían haber llamado por un mal comportamiento”.

“No sabía que se armaban esos debates en el aula ni sabía que había una docente que gritaba así. Yo cuando vi el video vi que estaba un poco exaltada”, añadió en una entrevista con Telenoche.

La docente, que entre otras cosas le gritó al chico "Macri te robó", fue separada preventivamente del cargo y se le abrió un sumario cuya resolución llegaría en los próximos días. Respecto a esta situación, la madre esgrimió: "Me parece bien, porque estaba muy exaltada y en un momento le faltó el respeto a mi hijo y eso no me gusta”.

"Él no sabía que había otra persona filmando. De hecho se enteró cuando se viralizó el video", explicó.

Y agregó: "Recibió una respuesta que la docente le dio con convicciones de lo que ella piensa. Él está convencido de lo que piensa y estaban teniendo un intercambio de opiniones”.

En tanto, manifestó que su hijo le dijo, respecto al diálogo con la profesora: "Traté de escucharla, la dejé hablar porque ella necesitaba y quería hablar y cuando podía metía mi bocado porque yo le había hecho la pregunta”.