Corrupción en Vialidad: la maniobra de Oscar Sandes para evitar embargos

El extitular de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, pidió que se suspenda la ejecución del fallo del Tribunal de Cuentas que formulaba cargos millonarios en su contra. En su defensa, el exfuncionario volvió a desligarse del escándalo de corrupción y apuntó contra la responsable de la gerencia de Recursos Humanos, Corina Gallardo. Por eso, ha solicitado la nulidad de los fallos del órgano de control que lo emplazan a reintegrar de forma solidaria 3 millones de pesos que se habrían malversado en el año 2019 y 2.1 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2018. Atento a ello, solicita que no se ejecuten medidas administrativas como embargos hasta que no se resuelvan sus planteos.

Desde un primer momento el arquitecto que llegó a Vialidad Provincial de la mano del gobierno de Alfredo Cornejo se despegó de las irregularidades detectadas. "Se simulaba y falsificaba la firma del Administrador, vale decir mi firma, y se liberaban los fondos en efectivo y no en cheque como corresponde, conforme la normativa vigente y el uso y la práctica", señala Sandes y adjudica las maniobras a Corina Gallardo.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas decidió formular cargos entendiendo que Sandes era el responsable del organismo y debería haber controlado el uso de los fondos. "Independientemente de la falsificación que se hizo de la firma del Administrador, éste tiene una clara responsabilidad, correspondiendo que se le formule también cargo. La misma deviene por incumplimiento de su 'responsabilidad in vigilando'”, esgrimieron en voto mayoritario los vocales Héctor Caputto, Mario Angelini y Ricardo Pettignano.

Para la defensa de Oscar Sandes, la decisión del Tribunal de Cuentas está basado en "razonamientos totalmente desentendidos con la realidad de los hechos, entrañando tal decisión una arbitrariedad intrínseca, lo que lleva a considerar lo obrado como nulo". "A la vez, el Honorable Tribunal de Cuentas ha dictado un fallo con evidentes errores de interpretación, excediendo de su función de contralor, violentando no sólo la norma constitucional que regula su actividad, sino el derecho de mi mandante al debido proceso y a obtener una decisión fundada en tiempo pertinente", adhiere.

Por este motivo, impugna el fallo entendiendo que afecta de manera gravísima el derecho de propiedad de Sandes y pide la suspensión de la ejecución de ese fallo y las medidas administrativas vinculadas al mismo. Es decir, que la justicia no avance con medidas como embargos o emplazamientos hasta que no se resuelva la acción procesal administrativa mediante la cual Sandes pide la nulidad de los cargos en su contra.

La defensa de Sandes

En concreto, el exfuncionario no solo asegura que desconocía lo que estaba ocurriendo y remarca que la propia Corina Gallardo reconoció que le falsificaba la firma. También sostiene que fue él quien ordenó abrir sumarios administrativos e iniciar una comisión investigadora.

"Asimismo, se solicitó al Gobernador que la funcionaria aparentemente responsable, Corina Mercedes Gallardo, dejara de prestar funciones como la Gerente de RRHH en Vialidad Mendoza y la tesorera Miriam Herrera fue suspendida preventivamente, en el marco del sumario administrativo ordenado", argumenta Sandes y agrega que no obstante esas acciones también procedió a formular una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Corina Gallardo trabaja en la Municipalidad de Godoy Cruz.

Entre otras cosas se detectaron manejos indebidos del dinero de la caja chica y pago de facturas y tickets que no estaban a nombre de la DPV. Incluso, Corina Gallardo pagó con dinero de Vialidad el combustible y comidas de sus vacaciones en la costa atlántica.

Otras maniobras advertidas eran el pago de reparación de elementos de informática (CPU, Impresoras, etc.) que superan muy generosamente el valor del elemento en sí, si se adquiriera como nuevo o préstamos personales irregulares.

"De las pruebas rendidas en el sumario, también surge la aparente sustracción de elementos de propiedad vial por parte de los señalados como presuntos responsables", adhiere la presentación de Sandes y enumera a los presuntos responsables: Corina Mercedes Gallardo, la tesorera Miriam Herrera, Elias Jurado, Jaime Obrador y José Buccolo.

"Existen otras personas aparentemente implicadas, José Corzo, Mariano Yanzón, Ricardo Pizzoglio, Adriana Flores y José Fernández, cuyo sumario también ha sido ordenado", adhiere.

"Conforme lo expuesto, queda más que claro que el arquitecto Sandes carece de responsabilidad en los hechos aparentemente delictivos y a todas luces irregulares investigados. No he participado en ellos, no tuvo conocimiento de los mismos y advertido de la situación, ha sido él quien encabezó la investigación, ordenó la instrucción del sumario, ordenó la integración de una comisión investigadora, separó del cargo a las personas involucradas y formuló la denuncia penal pertinente", concluye el abogado defensor de Sandes, Alejandro Jofré.