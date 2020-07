Insólito: robó millones de Vialidad y hoy trabaja en una municipalidad

En conferencia de prensa, legisladores de la oposición denunciaron que la exgerenta de Recursos Humanos de Vialidad Provincial, Corina Gallardo, ejerce funciones en el área de Salud de la Municipalidad de Godoy Cruz, donde tiene un cargo reservado en planta permanente. Se trata de la misma funcionaria a la cual el Tribunal de Cuentas encontró responsable de malversar alrededor de 3 millones de pesos de la caja chica de la DPV y que hoy se desempeña en la cartera bajo las órdenes de la directora de Deportes y Salud, Mabel Guerra.

"Está sucediendo algo muy grave para la institucionalidad de Mendoza”, aseguró el senador Lucas Ilardo y deslizó que el fraude en Vialidad podría ascender a 10 millones de pesos si se tienen en cuenta que la revisión del Tribunal solo contempla un periodo de menos de un año.

La oposición señala y advierte de irregularidades hace tiempo, el escándalo del titular de Vialidad sigue sin explicarse. El gobierno provincial debe escuchar un poco más, no solo a la población sino también a la dirigencia. #ConferenciaDePrensa

"Se trata de 10 millones de pesos que faltan de viáticos y caja chica que fueron usados para comprar joyas en el día de los enamorados, para pagar vacaciones en la Costa Atlántica para familiares de los funcionarios, para marcar sobreprecios en compra de asfalto, que están declarados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia", manifestó y criticó con dureza que a pesar de ello el titular de Vialidad Oscar Sandes no renuncie a su cargo.

"El titular está arraigado en su lugar y afincado en su cargo; y ha dicho que no se va a ir porque si se va, él va a hablar", cuestionó Ilardo y sostuvo que ya sea por inoperancia o por corrupción Sandes debe dar un paso al costado por cómo se usaban los fondos de Vialidad durante los últimos años.

"A esto le tenemos que sumar que Sandes dijo -y esto es mucho más grave- que le habían falsificado la firma, su secretaria, Corina Gallardo. Que él estaba muy desilusionado. Bueno, según los datos que tenemos, Corina Gallardo está trabajando en este momento bajo la conducción de Tadeo García Zalazar, en el municipio de Godoy Cruz, en el área de salud", adhirió Ilardo acompañado por el senador Marcelo Romano y el diputado Germán Gómez.

A raíz de ello, desde la oposición entienden que existe "una protección institucional del radicalismo a u hecho de corrupción sin precedentes". "Pese a que el gobernador anunció que el titular de Vialidad había presentado su renuncia, de repente, nos enteramos que el titular de vialidad sigue en su cargo. Ayer hizo una contratación de seis abogados, entre los cuales está el ex subsecretario de trabajo de Alfredo Cornejo que fue despedido por causas de violencia de género y acusaciones de abuso", manifestó.

"No sabemos cuál es la amenaza o la extorsión para que no pueda el gobernador sacarlo de su lugar. Teniendo en cuenta que esta persona fue durante 8 años el secretario de Obras Públicas en Godoy Cruz, que en ese momento era intendente Alfredo Cornejo y fue luego 4 años titular de Vialidad del ex gobernador Cornejo", disparó finalmente Ilardo sobre ese tema.

El fraude en Vialidad

Para entender el caso es necesario recordar algunos gastos incluidos en la investigación. Además de cargas de combustibles fuera horario en vehículos ajenos a la DPV, se visualizó un gasto efectuado por un viaje a Mar de Ajó con estadía a nombre de la responsable de Recursos Humanos, Corina Gallardo. La funcionaria se pagó en sus vacaciones el combustible,comidas en restaurantes, mercados (mayoristas y minoristas) y almuerzos para varias personas con dinero de Vialidad. También se usaba la caja del ente estatal para comidas en fin de semana o en horario fuera de la jornada laboral o habitual y sin vinculación alguna a una comisión oficial.

Otras compras que se detectaron, por ejemplo, fueron regalos para el Día de los Enamorados, joyas, bombones, flores, comidas en restaurantes de alta cocina y préstamos personales a empleados. Gallardo reconoció haber sido la responsable de falsificar la firma de Sandes para autorizar la salida de dinero de la caja chica.